台南市創業基地再多一處　相中南市舉重館

台南市經發局相中目前閒置中的台南市舉重館，將提報計畫向中央申請前瞻計畫經費，建置成溪南地區的創新創業據點。（莊曜聰攝）

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台南市經發局計畫在台南地區成立多處創新創業據點，繼爭取中央資源設置「新營民治議事廳創新育成基地」，現在更相中在東區林森路上的「台南市舉重館」，將爭取經濟部下半年的前瞻基礎建設補助計畫，期盼在溪北溪南地區建構創業基地雙引擎，讓台南青年能在故鄉創業就業。

經發局指出，「台南市舉重館」做為創新創業基地一案，預計在今年7月將計畫提報中央，順利的話最快在9月到10月間，就能進行OT委外經營作業，未來提供更多有意創業的優秀團隊進駐，也串連溪南溪北周邊資源。

經發局表示，青年創業議題不斷發酵，政府部門及民間單位在全台各縣市已設有130多處青創基地，輔導成果頗為亮眼，新北市有以美容檢測儀器見長的團隊，已經打入歐美市場，並與國際知名保養品牌公司合作，獲得注資1.5億元，高市的影視團隊也入圍金馬獎，並成為興櫃公司。

目前台南從2016年啟動創新創意推動計畫以來，共吸引84家團隊參與，經過專業輔導後，已經成立11家新創公司，在長榮大學的青創基地也有接近7成的進駐率，可見青年創業的確有其需求。

為提供功能齊備的創業基地練功房，以協助青年人快速提升創業能量，並活化空間利用，經發局選定新營民治議會、台南市舉重館兩處，積極向中央爭取經費資源挹注，建構多元使用空間，盼引進具實務經驗的經營輔導團隊及創投基金進駐，解決青創團隊面臨困難，也期盼各界能多加支持。

(中時)

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