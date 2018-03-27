台灣虎航首航旭川　日本已開12航點

2018年03月27日 15:46 中時 陳祐誠

台灣虎航昨日才歡慶開航桃園－茨城的定期包機航線後，今（27）日又首航桃園－旭川航線，並在旭川機場進行首航剪綵儀式，台虎表示，為慶祝連續兩日首航，凡搭乘台灣虎航首航航班的旅客，只要於機上完成任一免稅商品交易，不限金額即可獲得台灣虎航造型飛機筆，數量有限、送完為止。

台灣虎航指出，開航桃園－旭川的定期航線後，期待未來能歡迎更多的外籍旅客藉由台灣虎航便捷的航班造訪台灣，也期待更多的國人能透過台灣虎航的旭川航線，造訪北海道。

旭川位於日本北海道的正中，在北海道是僅次於札幌的第二大城市，除了壯麗的大雪山座落於其中，旭川也以旭山動物園及旭川拉麵聞名，吸引了許多的海內外遊客造訪。旅客也可藉由旭川的地利之便，輕鬆造訪美瑛町、富良野等地區，甚或藉由地利之便，一路向北造訪士別、名寄、稚內等地。

台灣虎航表示，桃園－旭川航線開航初期，每周營運2班，分別是周二及周六，去程航班編號IT238上午6時15分自桃園機場起飛；回程航班編號IT239中午12時10分自旭川機場起飛。

台灣虎航現於日本有函館、旭川、仙台、茨城、東京成田、東京羽田、名古屋、大阪關西、小松、岡山、福岡及沖繩，共計12航點，旅客可分別由桃園或高雄機場出發，台日往返航線共計16條；未來，旅客可也自行組合旭川及函館2個航點進出，將北海道玩透透。

(中時)