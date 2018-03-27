歡慶社工日 中市府表揚優良社工人員及團體

2018年03月27日 15:53 中時 陳世宗

南台中家扶中心今年有4位優秀社工榮獲表揚，肯定他們長年來用實際行動幫助弱勢家庭，培力自立及參與兒少保護工作的用心。（陳世宗翻攝）

「感謝有你，有你真好！」4月2日是社工日，台中市政府社會局為表達對社工人員的肯定及感謝，27日舉辦「107年度社會工作表揚典禮」，由市長林佳龍頒獎給58位績優社工及2個社會福利團體。林佳龍表示，社工就像市長的分身一樣，盡心盡力服務每位市民！

社會局指出，今年社工表揚對象分為「社工類」及「團體類」，社工類包含終身成就獎、特殊貢獻獎、薪火傳承獎、績優督導獎、績優社工獎、新銳督導獎、新銳社工獎等7類獎項，共計58名；今年新增「辦理社工執業安全業務成效優良」團體類獎項，共有2家社福團體獲獎。

今年南台中家扶中心有4位優秀社工獲表揚，分別是洪健胤主任獲頒「終身成就獎」、張順祥資深社工「薪火傳承獎」、邱瑞生社工師「績優社工獎」、鍾揚傑社工師「新銳社工獎」，肯定他們長年來用實際行動幫助弱勢家庭，培力自立及參與兒少保護工作的用心。

林佳龍說，他身為市長，無法照顧到每位市民，社工就像市長的分身，有些服務超過2、30年，盡心盡力，他代表市民感謝大家的付出；市府會持續給予最大的支持，包括保險、人身安全及工作環境等，讓社工在照顧別人同時，也能保護自己。

社會局長呂建德指出，市長林佳龍致力打造台中成為宜居城市，讓每位市民感受幸福與溫暖的服務與照顧，有賴社工人員協助；3年來中市每年增加200位社工，目前已將近2000位，但相對全市近280萬人口負荷仍相當重。

(中時)