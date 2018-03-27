2018智慧城市展暨首長高峰會登場 全球資通訊企業齊聚交流

2018年03月27日 15:54 中時 吳堂靖

2018智慧城市展暨首長高峰會27日於南港展覽館登場，規模為歷屆之最，超過33個國家、120位城市首長與會，中華電信、宏碁、和碩、華碩、研華、遠傳電信等企業共襄盛舉，展覽主題橫跨教育、醫療、交通、建築，展現台灣資通訊產業的充沛能量。

第五屆智慧城市展為「以物聯網建設智慧城市」為主軸，集結國內外資通訊企業相互交流，中華電信董事長鄭優、宏碁董事長施振榮、和碩聯合董事長童子賢、研華執行董事何春盛、遠傳電信董事長徐旭東等均出席，一同發表產業觀點，呼籲積極發展智慧城市，掌握新商機。

台北市長柯文哲致詞表示，智慧城市是全球各城市發展趨勢，台北市也不例外，台北本身就具有深厚的資通訊科技基礎與優勢，期盼透過智慧城市相關基礎的研發及強化，提供智慧化的公共服務。

柯文哲指出，市府關注智慧交通、公宅、醫療、教育及智慧支付等5大領域，積極與公私部門合作，不斷開放如自駕車、智慧停車、聯合醫院及智慧路燈等實證場域，希望將智慧城市的成功經驗，擴散全台、輸出國際。

台北市副市長林欽榮表示，智慧城市展已是台灣ICT產業新興的國際展會，此次規模是由史以來最大，超過1500個攤位，涵蓋智慧醫療、教育、交通等，預計參觀人數將突破10萬人次，展期即日起至30日止，歡迎民眾踴躍參觀。

(中時)