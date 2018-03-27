流感累計死亡破百 門急診單周跌破10萬大關

疾管署公布全台流感門急診人次單周跌破10萬大關。（陳志祥攝）

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全台上周流感出現5例死亡病例，對象都是逾59歲的高齡長者，使得本季流感累計死亡病例「破百」來到104人、死亡病例也是近7年來同期排名第4多，因猜錯病毒株而感染B型流感死亡約占8成6，好消息是門急診人次跌破10萬大關。

近7年流感季同一時期併發重症死亡病例，目前以2015至16年流行季381人最多，其次是2013至14年流行季的136人、排名第3是2011至12年的130人，今年流行季與2011至12年同是猜錯病毒株而引發B型流感肆虐，死亡人數略小於當年，但是本季有接種病苗死亡15人、2011至12年為14人。

上周新增5例死亡病例，年紀介於59歲至79歲高齡族群，他們都沒有接種疫苗的慢性疾病患者，因此本流行季的死亡人數正式「突破」百人，累計104人，其中B流占了89人、H3N2占有10人、H1N1占了4人、另1人未分型別，因B型流感死亡約有8成6。

此外，疾管署防疫醫師蘇家彬表示，上周出現35例流感併發重症病例，其中2例較為特殊的重症病例，1位是中台灣的2歲女嬰，併發腦炎發反應的神經系統疾病，另1例是北台灣的19歲男生，沒有接種疫苗而出現肺炎、呼吸急促，目前都在治療中。

好消息是近期北半球各國多已脫離流行高峰，疫情呈現下降趨勢，中國大陸北方也處在低流行水平，台灣的疫情也有趨緩跡象，上周全台流感門急診就診為9萬2749人次，較前一周一口氣下降10％，疾管署副署長莊人祥指出，預計下周可以脫離流行期。

(中時)

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