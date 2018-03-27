國民健康署參訪開南大學 提供政府部門推廣健康多元思考

2018年03月27日 15:55 中時 甘嘉雯

王英偉署長體驗虛擬整合在課程的運用。（甘嘉雯翻攝）

紀雪雲教授參與「跨領域、實境察、動手學」的策略整合。（甘嘉雯翻攝）

衛生福利部國民健康署王英偉署長率同仁，27日參訪開南大學健康學院所設計的跨領域教學成果分享。經由大學研究端在課程設計與實習操作的案例對話，健康署表示，不同創意和教學思考的提供，對未來健康署在辦理社區健康服務和科技整合衛教知識的推廣上，獲益良多。

王英偉署長一行人在健康學院郭毓仁院長歡迎下，與養生與健康行銷學系紀雪雲教授、廖子源助理教授、健康產業管理學系江易原助理教授、多媒體與行動商務學系陳信嘉助理教授，以及資訊傳播學系趙哲聖助理教授等，跨領域研究團隊一同在健康促進中心的樂活館分享教學成果。

郭毓仁院長表示，學校健康照護管理學院與敏盛、天成等醫院長期合作，除了健康衛教及照護方面理論和實務課程，包含老人照護所設計的相關服務、社區醫療群組計劃評估、失智症園藝治療，與長者健康管理體驗等多年的建教經驗，成績斐然。這幾年更著重在植物療癒、芳香療癒、身心療癒、運動療癒和飲食療癒等「多元面向」健康產業發展。這次在紀雪雲教授整合下，就是希望將一些研究結果分享給政府參考。

紀雪雲教授說「跨領域、實境察、動手學」的教學策略整合，提供健康署與時俱進，深化產學合作平台，才能縮短健康署在推動如全人教育、健康生活，預防保健等宣導上的落差，像健康署積極推動毒品問題和安眠藥用藥須知等議題，導入「微電影」創意競賽，就是結合年輕人觀點，參與公共議題的表現方式之一。

王英偉署長在醫學教育中的「緩和醫療、社區醫療，和健康促進」等議題著墨甚深，從參訪對話中，王署長表示，像虛擬實境(VR)體驗、運用微電影資源合作與翻轉教學、開放軟體在健康議題應用教學上，未來都可以整合到健康署辦活動的思維，如健康照顧中，讓銀髮族自己上傳照片比賽，或是結合大學公益服務的課程精神，由大學生記錄一段被照顧者的影片，分享給遠地的親友，「用影片說故事」，或是讓銀髮族一同參與園藝中植物療癒的整合過程，讓健康署所推行的議題，更加影視化、故事化，以及參與化，人人都更加健康。

(中時)