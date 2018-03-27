魏如昀看《卡拉絲》紀錄片 感動為愛而聲

卡拉絲用畢生淬煉注入在她的表演裡。（采昌提供）

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二十世紀最偉大的女高音瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas），她高貴而獨特的面容、無與倫比的歌聲，以及震撼世界的私生活，儼然成為一個時代印記。適逢卡拉絲逝世40週年，影壇推出紀錄片《卡拉絲：為愛而聲》，向一代名伶致敬。

台灣片商於23日舉辦試映會，吸引包括歌手魏如昀、No Name余荃斌、林吟蔚，以及聲樂家陳敬堯、音樂家范姜毅、歌劇女伶郭姿君、愛樂文教基金會藝術總監杜黑、知名樂評呂岱衛、導演楊順清等眾多音樂界與影壇重量級樂迷到場朝聖，也讓本片還未上映就佳評如潮。

創作歌手No Name余荃斌讚嘆：「看她如何用聲音深刻描繪傳奇的一生，她的每個音都牽動著我的毛細孔。」歌手魏如昀也感性說道：「有人說她是一顆漫遊到不屬於自己行星系統的巨星，有人說她的聲音充滿了失落的喜悅、瀰漫著當前的絕望，有人說她聲音的細節表現令世人讚嘆和羞愧。但在這部片我看見的她，那是一位渴望愛也相信愛的女人。為愛而聲，卻也因愛而終。」

歌手林吟蔚更感嘆：「本片完全道出了身為一位藝術家女性的內心深處。即使全世界都認為她桀驁不遜，但其實她只是活得很真實，而也跟所有女性一樣，渴望著一份純粹的愛。」愛樂歌劇坊女伶郭姿君進一步分析：「卡拉絲是一名演員，她不僅是一位自律優秀的歌唱家，更是用畢生生活中的淬煉注入在她的表演裡，從她早期到後期的演繹，讓人不禁為之動容感受到她最真誠的純粹。」

本片特別請來凱薩獎影后芬妮亞當擔任旁白與讀信人，因為曾在舞台劇《Master Class》與電影《永遠的卡拉絲》中完美詮釋了卡拉絲，讓她對卡拉絲的生平與情感有深刻的瞭解及體會。芬妮亞當在片中用充滿感情的聲線，演繹卡拉絲從未曝光過的私密信件。其中包括卡拉絲寫給丈夫的情書，信裡她活脫脫就是一個沉浸在愛情中的小女人，一切以丈夫為尊；反觀她寫給歌唱老師的信，則搖身一變，成為野心勃勃的歌唱家，不顧一切地爭取事業上的成功。本片透過這樣的敘事方式，帶領觀眾從第一手的角度，瞭解這位「歌劇女皇」的傳奇一生。導演楊清順好評：「楚浮的最後一個情人芬妮亞當詮釋卡拉絲的旁白和讀信人，她也是寬嘴的大美女，性感且渾厚的中音念起信來相當迷人，光是來聽她的法語就值回票價。」電影4月3日在台上映。

(中時)

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