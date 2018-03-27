誰讓勞勃狄尼洛當司機？ JR靠《最酷的旅伴》收服影帝大導

勞勃狄尼洛（左）因與JR合作結為超級麻吉。（海鵬提供）

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勞勃狄尼洛（右）因與JR合作結為超級麻吉。（海鵬提供）

以電影《最酷的旅伴》提名奧斯卡的攝影藝術家JR，不僅風靡法國藝術圈，就連好萊塢都難擋其魅力，不僅大導演史蒂芬史匹柏、喬治盧卡斯都是他的粉絲，奧斯卡影帝勞勃狄尼洛更因主演過JR執的短片而晉升麻吉，兩人還相約騎腳踏車玩遍紐約。

JR今年因與「新浪潮之母」安妮華達（Agnès Varda）合導紀錄電影《最酷的旅伴》大放異彩，成功自攝影界跨入電影界，連大導演史蒂芬史匹柏都說「好想跟JR合作！」奧斯卡影帝勞勃狄尼洛更是他的超級麻吉。勞勃狄尼洛還帶JR參加「大導演俱樂部」，才發現史蒂芬史匹柏及喬治盧卡斯都是他的鐵粉，不僅開心跟他大玩自拍，更都表明想跟JR合作。

近年轉向電影創作的JR，還特別邀請勞勃狄尼洛參與他的短片《愛麗絲島》（Ellis）演出，該片描述百年前1700萬歐洲移民平安落腳美國的動人故事，JR還找出一世紀前的骨董照片，以巨大尺寸輸出、張貼在該島上的移民收容所，訴說著二百多年來不曾停歇的美國夢，深深感動了二千多萬的紐約客。勞勃狄尼洛因為演出該片與JR結為超級麻吉，還在拍攝空檔、自願當他「最酷的旅伴」，帶著JR一起騎著腳踏車玩遍了紐約。

JR與「新浪潮之母」安妮華達聯合執導新片《最酷的旅伴》提名奧斯卡作品風靡全球的JR，今年與「新浪潮之母」安妮華達聯合執導新片《最酷的旅伴》。這對年齡相差半世紀的忘年之交，搭上JR專屬攝影旅行車，一路玩遍法國鄉鎮與村莊，不僅親臨小鎮與民眾搏感情，更藉JR的創意攝影，將「寫實」發揮極致，創作出令人歎為觀止的藝術作品。特別的是，片中兩人還親臨攝影大師布列松（Henri Cartier-Bresson）的墓園致意，世代傳承的畫面令人動容。《最酷的旅伴》不僅橫掃國際超過25個影評人協會肯定，更雙雙提名美國奧斯卡及法國凱薩獎，並在爛番茄影評網罕見飆出100%的滿分好評，電影將於4月3日在台上映。

(中時)

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