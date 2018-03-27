瑪格羅比替《比得兔》配音 「從小就是頭號粉絲」

《比得兔》選在英格蘭的湖區實地拍攝。（索尼提供）

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真人動畫電影《比得兔》改編自碧雅翠絲波特全球暢銷八千萬本的童書《比得兔》，找來《好友萬萬睡》威爾古勒導演執導，將把大家最熟悉的故事以充滿現代感又討喜的全新風格呈現，上映後不僅已在美國累積破億美金的票房佳績，更在英國拿下賣座冠軍的好評口碑，在廣大粉絲的期待下，全世界最紅的兔子終將於跳上大銀幕超萌鉅獻，強勢打造春假期間必看的動畫電影！

全新電影《比得兔》由《真愛每一天》多姆納爾格利森與《麻辣賤諜》蘿絲拜恩擔任主要演員，配音卡司則找來人氣超高的《詹姆斯柯登深夜秀》詹姆斯柯登為「比得」配音，而他最可愛的兔子姐妹們更將由「小丑女」瑪格羅比與《STAR WARS：原力覺醒》黛西蕾德莉獻聲「小福」與「小白」。除此之外，電影中更有許多比得最要好的動物朋友們，同樣找來重量級明星獻聲演出，如在片中飾演農場第一代主人「小麥先生」的山姆尼爾為動物獾配音、澳洲歌手「不露臉天后」希雅擔任刺蝟「溫太太」配音等，勢必都將帶給影迷最不一樣的驚喜感受。

最新電影《比得兔》為能讓大家更身歷其境地進入電影，也添加更多的細節設定，例如將「比得」想像為真實世界的16歲年紀，而「三胞胎姐妹」則約是12歲左右，有了這些設定也更能精細地打造每個角色的獨特性格與魅力。擔任「小福」配音的瑪格羅比表示：「我從小就是頭號粉絲，我跟姐妹們有整套的茶杯組，上面充滿這些可愛的角色，我到現在都還保留著，希望有一天能送給我的小孩。這是個經典的故事，既神奇又單純的美好世界，能有機會成為故事的一部分，我仍覺得不可思議，一切就像美夢成真！」

為了能將最受歡迎的〈比得兔〉故事透過大銀幕真實呈現，電影團隊在後製與特效部分用足苦心，不僅特地至倫敦的碧雅翠絲波特展館參考原始畫作，更選定在英格蘭的湖區實地拍攝，此地是波特女士居住過的英國鄉間，後來對她的作品亦造成莫大的影響。編導威爾格拉克表示：「我們都很熟悉原著中漂亮的水彩畫，我們的目的就是能將這些美麗以現代的角度如實呈現在人們眼前。我們也盡可能採用碧雅翠絲波特筆下的角色、越多越好，希望向她的創作致敬。」

不僅如此，電影《比得兔》的劇本中安排了蔬果爆炸、煙火、觸電，還有激烈的人兔大戰等精彩對戲，編導威爾格拉克亦認為這些戲應該比較像《搶救雷恩大兵》，而不是《小鹿斑比》，因此片場特效部門與動畫工作室部門之間的相互合作與理解就成了關鍵所在。電影4月4日在台上映。

(中時)

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