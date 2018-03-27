喝提神藥酒勿開車　警：酒精濃度多比啤酒高

第一警分局2周內實施機動巡邏攔查，共舉發酒駕71件。（陳淑芬翻攝）

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中市日前發生酒駕肇事致死事件，第一警分局連2週在轄內易肇事路段及易飲酒集中區域，實施機動巡邏攔查，共舉發酒駕71件，有38件另依刑法公共危險罪送辦。警方27日表示，查獲數件喝提神藥酒飲料酒測超標案件，提醒民眾，藥酒的酒精濃度大多比啤酒的5％還高，有的甚至高達10％，喝完千萬不要開車。

50歲溫姓男駕駛日前因行車變換車道不當，警方攔檢發現他身上有酒味，溫男因近5年內曾有酒駕紀錄，擔心酒測無法過關想要「拒測」，但是身旁多名友人起鬨說：「測啦！只有喝『阿比』，不會怎樣啦！」，他接受酒測，沒想到酒測高達0.75mg/L，讓眾人當場傻眼，溫男欲哭無淚地說：「這下慘了！罰9萬元也就算了，連駕照都飛了！」。

警方表示，就2周內所查獲酒駕案件統計分析，特別的是有多起飲用含酒精成份的提神飲料案件，民眾大都知道喝酒後不可開車，但可能沒注意到市面上提神藥酒內大多含酒精，且比啤酒的酒精濃度5％還高，甚至有的高達10％。

警方提醒偏愛提神藥酒的勞工朋友們，飲用提神相關藥酒飲料，要詳讀成分標示，若含有酒精成分，飲用後請勿開車上路，避免酒測值超標受罰，且酒精代謝需要時間，判斷、反應能力降低，影響自身及其他用路人的安全。

警方表示，呼氣酒精濃度達每公升0.15毫克，即開罰新台幣1萬5千元至9萬元整；呼氣酒精濃度達每公升0.25毫克，則依公共危險罪移送法辦，並當場移置保管該車輛及吊扣駕照1年，提醒民眾不要以身試法。

(中時)

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