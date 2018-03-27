唐代宗元陵下宮出土　歷來面積最大唐陵建築

2018年03月27日 16:21 中時電子報 李靖棠

據香港01新聞網報導，經過近一年勘探發掘，陜西省考古研究院公佈，考古工作者在唐代宗元陵發現下宮1號建築基址，為歷來出土保存最完整、面積最大的唐代陵園建築基址。

陜西省考古研究院副研究員田有前介紹，「唐陵大遺址保護項目始於2006年，去年在唐代宗元陵發現的神道石刻和下宮建築遺址，可以說是近年來在唐代帝陵考古中取得的重要收穫。」

陝西省考古研究院透露，考古人員對唐元陵的神道石刻及下宮遺址進行了考古發掘和清理，新出土鴕鳥等石刻27件，併發現兩座大型建築基址。圖為元陵神道石馬。（圖/中新社）

唐代共289年，有18座皇陵集中分佈在陜西省乾縣、涇陽、三原、富平等6縣，東西綿延100餘公里，幾乎與渭水北岸的9座西漢皇陵成平行一線。這些唐代皇帝過世後安息的地下宮殿，大部分都是依山而建，格局宏大，像扇子一樣環繞在唐都長安城周圍。

元陵位於陝西省富平縣的檀山之陽，依山為陵，陵園主體略呈長方形，東西長1,472公尺、南北寬1,437公尺。陵園神道之南有乳闕和鵲臺遺址。下宮位於陵園南門門址西南約3,532公尺、東距鵲臺約1,086公尺。整個陵區周長約20千米。目前元陵已完成發掘面積500平方米，清理大型宮殿建築基址1處，清理石刻24處，採集文物標本近50件。

研究院助理研究員張博介紹，經復原發現，這座建築由南北3排柱礎、東西8列柱礎構成，進深兩間，面闊7間：「雖然建築四週的散水損毀殆盡，但散水外的擋磚基本保留，這些殘存的散水和包磚遺跡為我們框定大殿建築的完整範圍提供了依據。新發現了石柱、石馬、鴕鳥、石獅殘塊、牽馬人，以及可能是蕃酋像的石刻。」

出生於公元726年、唐代宗李豫生於東都洛陽，初名李淑，父親是肅宗李亨。十五歲的李俶被祖父玄宗冊封為廣平郡王。在安史之亂後，隨父親北上靈武稱帝，並兼任兵馬大元帥身份打擊叛軍。唐寶應元年（762年）肅宗因驚嚇而駕崩，李淑於靈柩前即位，改名李豫、廟號代宗。在位17年間，境內有藩鎮割據、外有吐蕃、回鶻勒索威脅，甚至在廣德元年（763年）更曾被吐蕃佔領首都長安15日。代宗於公元779年因病駕崩，享年53歲。

(中時電子報)