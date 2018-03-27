法律通俗化運動 全民一起來找碴

2018年03月27日 16:30 工商 張語羚

政府推動法律通俗化運動，未來法條將使用簡單、淺顯易動的文字，以「仲介」取代「牙保」、「嚴重急性呼吸道症候群」加註通俗名稱「SARS」等。行政院法規會主委劉文仕今（27）日表示，將透過公共政策網路參與平台，開放全民一起來找碴，群找冷僻艱深法規文字。

行政院法規會擬修正《中央法規標準法》，規定各機關在草擬法條時，除應使用簡單、淺顯易懂的文字外，法條的格式排版也要更明確、容易識別；還可用通俗名稱及加註條文要旨的方式，來幫助理解。

法規會指出，經司改國是會議決議，各機關在制定法令時，應使用通俗易懂、民眾顯知文意的文字內容，以達到「法律通俗化」的目的，使民眾更容易看得懂法條，對法條不具畏懼感，因知法守法而更能保障自身權益。

未來將規範法條如有使用學名、專有名詞或其他顯非一般人易於理解的名詞，可加註一般共同理解的通俗名稱，例如「嚴重急性呼吸道症候群」加註通俗名稱「SARS」、「去氧核醣核酸」加註通俗名稱「DNA」、「人類免疫缺乏病毒」加註通俗名稱「愛滋病毒」，與生活用語契合，拉近民眾與法條的距離。

劉文仕表示，司改國是會議正是看見民眾對於法律的疏離、陌生，因而產生排斥、不信任感，所以要求修正《中央法規標準法》，讓將來的法條可以使用通俗易讀的文字，讓民眾能看懂法條，增進對法規的理解與親近。

(工商)