彰市國聖國小、二林香田國小下田插秧「食農」交流

2018年03月27日 16:18 中時 鐘武達

完成插秧工作，小朋友們齊聚等著享用割稻作飯。（鐘武達攝）

彰化市國聖國小多元教室27日移動到偏鄉二林鎮香田國小的生態稻田，兩校100多名小朋友透過「插秧」與「吃割稻仔飯」進行食農教育的交流，喜樂愛加倍庇護工場的10多名慢飛天使也化身志工下田共襄盛舉，讓有趣的場面更添溫馨。

香田國小代理校長林素卿說，知識傳授只透過口述，記憶效果有限，如果親自參與體驗，將更能瞭解箇中的道理，為此，香田國小在「大橋稻米產銷專業區」協助下，邀請國聖國小與喜樂小兒麻痺協會的小朋友參與「幸福學伴．食農齊步走」交流課程。

從都會到鄉村，國聖國小的小朋友是第1次到香田國小交流，第1堂課是接受食農教育換宿志工老師林文達、陳肇浩與2016全國名米產地總冠軍陳格俊的農事教學，接著由林素卿帶隊踩進生態田的黑泥裡體驗插秧。

插秧工作完成，體力耗盡，飢腸轆轆，這時「割稻仔飯」上場，從來不曾在田間用餐的小朋友，感覺有趣，而且是迫不及時大快朵頤，直說「好好吃」。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，這樣的活動能增進身心障礙者與同儕互動，也讓平常沒有接觸食農教育的學員對城鄉生活多一些體驗與瞭解，累積生活經驗。

林素卿表示，希望透過城鄉國小互訪，發展學童人際關係，也讓小朋友能做中學，在插秧時想到農夫種稻，粒粒皆辛苦，更懂得知足、惜福。

(中時)