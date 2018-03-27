彰市國聖國小、二林香田國小下田插秧「食農」交流

彰化市國聖國小的多元教室移動到偏鄉二林的香田國小生態田，兩校小朋友與喜樂愛加倍庇護工廠的慢飛天使一起體驗插秧的辛苦與樂趣。（鐘武達攝）

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完成插秧工作，小朋友們齊聚等著享用割稻作飯。（鐘武達攝）

彰化市國聖國小多元教室27日移動到偏鄉二林鎮香田國小的生態稻田，兩校100多名小朋友透過「插秧」與「吃割稻仔飯」進行食農教育的交流，喜樂愛加倍庇護工場的10多名慢飛天使也化身志工下田共襄盛舉，讓有趣的場面更添溫馨。

香田國小代理校長林素卿說，知識傳授只透過口述，記憶效果有限，如果親自參與體驗，將更能瞭解箇中的道理，為此，香田國小在「大橋稻米產銷專業區」協助下，邀請國聖國小與喜樂小兒麻痺協會的小朋友參與「幸福學伴．食農齊步走」交流課程。

從都會到鄉村，國聖國小的小朋友是第1次到香田國小交流，第1堂課是接受食農教育換宿志工老師林文達、陳肇浩與2016全國名米產地總冠軍陳格俊的農事教學，接著由林素卿帶隊踩進生態田的黑泥裡體驗插秧。

插秧工作完成，體力耗盡，飢腸轆轆，這時「割稻仔飯」上場，從來不曾在田間用餐的小朋友，感覺有趣，而且是迫不及時大快朵頤，直說「好好吃」。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，這樣的活動能增進身心障礙者與同儕互動，也讓平常沒有接觸食農教育的學員對城鄉生活多一些體驗與瞭解，累積生活經驗。

林素卿表示，希望透過城鄉國小互訪，發展學童人際關係，也讓小朋友能做中學，在插秧時想到農夫種稻，粒粒皆辛苦，更懂得知足、惜福。

(中時)

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