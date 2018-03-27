紓解屯區 東區交通台74線可望增設3匝道

2018年03月27日 16:23 中時 林欣儀

台74線快速道路因缺乏完整上下匝道，地方爭取在六順橋旁增設入口匝道，將於下月由公路總局進行審議。（林欣儀攝）

台74線快速道路串連大台中，提升交通便利性，但在太平、大里地區卻因缺乏完整匝道，造成民眾往來必須繞路、相當不便，為解決此問題，立委何欣純爭取增設草湖、十九甲及六順橋3處匝道，27日舉辦說明會，其中草湖匝道已獲中央核定補助，六順橋匝道將於下月進行審查。

何欣純表示，太平、大里及東區近幾年人口增加快速，當初74號線興建時的規畫已經不符需求，尤其，從太平至德芳南路約6公里距離都無匝道進入快速路，駕駛必須繞路2公里從太平匝道進入，相當不便，此外，從霧峰往大里方向也有長達6公里距離沒有出口匝道，為方便民眾，爭取增設六順橋、十九甲匝道。

經地方極力爭取，相關建設案已陸續送至中央審查，台中市政府交通局副局長馮輝昇說，將於草湖地區增設南北雙向匝道，此案已通過中央審查、目前修正中，預計110年可完工。至於六順橋已通過可行性評估、將於下月進行審議，而十九甲匝道預定今年完成可行性評估，2案盼能在111年完工通車。

包括東南區市議員何敏誠、鄭功進及邱素貞，大里區市議員張芬郁、李天生及太平區議員何明杰、張玉嬿都到場關切。鄭功進、邱素貞強調，六順橋應同步增設出、入口匝道，許多不熟悉路況的民眾不知道在中山路要下匝道，一錯過就得多走6公里到德芳南路才能下74線，相當不便。

馮輝昇則強調，六順橋設計為上、下匝道皆有，但因周邊為房屋密集區，徵收難度高，決定先從難度較低的入口匝道先設置，未來會持續協調可行方案。

(中時)