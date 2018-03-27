俄前間諜中毒當天與人會面！GPS信號中斷4小時

2018年03月27日 16:31 中時電子報 何宜玲

俄羅斯媒體日前報導說，前間諜斯卡里帕爾(Sergei Skripal)和他的女兒尤利婭(Yulia)在英國中毒當天，可能在索爾茲伯里(Salisbury)與某人秘密會面，因為他們兩人的手機GPS定位系統，在當天上午長達4小時未發出信號。參與調查的專家說，不排除他們的手機在這段時間處於關機狀態。

根據《俄羅斯衛星網》俄文版報導引用消息人士說法指出，俄國前間諜斯卡里帕爾和他的女兒尤利婭在出事那天上午，手機將近4小時都是關機狀態，很可能是因為他們當時正計畫與某人見面，不想被人追蹤，因此將手機暫時關閉。專家說，這很符合俄羅斯前情報人員使用的工作方法。然而，這項消息並沒有得到任何官方出面證實。

本月4日，前俄英雙重間諜斯卡里帕爾和他的女兒尤利婭，在英國索爾茲伯里的購物中心，接觸不明液體後，被人發現在戶外長椅上失去意識。

英國首相梅伊(Theresa May)說，斯卡里帕爾父女身中A234毒劑，屬於俄羅斯研製的軍用級諾維喬克(Novichok)類神經毒劑。她還指責這起中毒案與俄羅斯有關。

但是，俄羅斯外交部針對梅伊說法加以駁斥，認為梅伊是為了挑釁而採取政治活動。俄羅斯國防部則聲稱他們有證據證明美國可以生產諾維喬克神經毒劑，並堅決否認自己牽涉有關斯卡里帕爾中毒案有關。

(中時電子報)