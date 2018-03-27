大陸這家共享單車成功打進日本20座城市

2018年03月27日 16:41 中時電子報 喻華德

據日本《共同社》26日報導，中國大陸共享單車巨頭「摩拜單車」（Mobike）將正式前進日本市場。6月以東京為開端，今年內將進駐20座城市，投入3萬輛單車。與便利商店巨頭和餐飲連鎖店合作，在店鋪設置專用停車場。在街頭將可以輕鬆利用單車，可能將迅速普及。

除與3家便利店巨頭合作之外，還將與日本麥當勞、星巴克咖啡日本（東京）等餐飲巨頭合作，在店外設置專用停車場。預計也還將與地方政府和擁有閒置土地的房地產公司合作，在今年內確保設置4,000處停車場。

與基本上可以在任意地點租用共享單車的中國大陸不同，在管制嚴格的日本，共享單車業者必需設置專用停車場。因此，摩拜單車將與擁有停車場土地的企業進行廣泛合作，開拓日本市場。對於合作企業而言也具有增加來店客人的好處。部分餐飲連鎖店考慮以摩拜單車用戶為對象提供折扣。

在日本國內，摩拜單車已在福岡市等地推出試點服務。單車搭載了通信功能，用戶可以通過智慧型手機的應用找到附近閒置的單車。利用智慧型手機進行預約單車和付款，甚至可以解鎖。使用費為每30分鐘50日元（約新臺幣13.8元）。付款方式除信用卡以外，今後還可利用出資企業的「連我」（LINE）手機支付等。

日本政府正在推動有益於健康和環境的共享單車的普及。在旅遊景點很多外國遊客利用單車。瞄準這一具有潛力的市場，雅虎和Mercari（東京）等大型企業紛紛加入。

(中時電子報)