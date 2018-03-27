進口轎車闖紅燈撞擊車逃逸 駕駛稱因害怕才逃逸

2018年03月27日 16:47 中時 李文正

士林警分局交通分隊，今（27日）下午根據車主提供的資料，通知吳姓駕駛到案，他供稱因為害怕才會逃逸，副駕駛座的鄭姓友人作證指出，闖紅燈撞擊機車後，希望他能停車協助傷患，但30歲吳姓駕駛仍無動於衷，繼續開車逃逸，直到後輪爆胎，不得已才停靠路邊，警方立刻對吳進行酒測，酒測值為0，訊後依過失傷害、肇事逃逸函送法辦。

北市士林區昨天晚上近11點發生一起車禍，一輛白色BMW轎車從百齡橋疾駛而下，衝撞一輛從待轉區剛起步的機車，18歲柯姓騎士整個人被撞飛，躺在馬路上，根據後方騎士提供的行車紀錄器，白色轎車闖紅燈，疑似擔心撞人後要接受法律制裁，隨即將車開到文林路435巷口丟棄。

警方表示，白色轎車由西往東行經承德路、中正路交叉口，見紅燈卻沒有減速，而路口柯姓騎士的機車起步，正要通過路口，轎車右前方直接撞擊，騎士騰空飛起墜落在馬路中間，肇事車輛繼續往前逃逸，並未停車救助傷者。

柯姓騎士所幸只有大腿骨折，並沒有喝酒，雖然身上多處挫傷，送醫後生命跡象穩定。而肇事的轎車停靠在路邊，右前方鈑金凹陷，後輪破胎被丟棄在路邊，民眾見狀立刻報警。

警方根據車牌聯絡到車主，車主表示轎車借給一名吳姓友人，並提供聯絡電話，警方聯絡駕駛，並要求車主到案說明，了解是否因酒駕或是通緝等其他原因逃逸。

(中時)