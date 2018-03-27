與成龍拍片收穫滿滿 林柏宏笑稱：長胖了

林柏宏首次與成龍合作，非常緊張。（經紀公司提供）

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林柏宏飾演一名落魄捕快。（經紀公司提供）

林柏宏與成龍、阮經天一起合演的奇幻電影《神探蒲松齡之蘭若仙蹤》，26日傍晚北京發布會。林柏宏在片中飾演一名落魄捕快，直言首次與成龍大哥合作非常緊張，但也相當開心能與貼心的成龍大哥合作，收穫滿滿的同時，人也被大哥照顧的整整胖了一圈。

談到與成龍大哥的合作，林柏宏表示大哥的敬業程度讓所有人都感到佩服，很重視大家在拍片現場的安全，一定都親自確認對手演員沒有安全疑慮後才開始拍攝。同時，成龍大哥也很照顧大家的飲食，不僅每天在現場都有一台餐車，提供無限量的點心和飲料，就連保健食品都有好幾種，讓全劇組從演員到工作人員都深深感受到大哥的貼心。不過林柏宏也笑稱：「跟成龍大哥拍完一部戲都長胖了不少！」。

不同過往的《聊齋》系列電影，《神探蒲松齡之蘭若仙蹤》通過絢爛特效，全方位打造奇幻世界。發佈會上，金馬最佳男配角林柏宏講述自己在片中所飾演的角色，是名年輕又熱血的捕快，一直為平民百姓懲惡揚善，但事與願違，失意時不得已做了些改變，並稱：「具體細節先賣個關子，到時候需要觀眾去電影院裡一窺究竟。」。

在首次公佈的劇照中，林柏宏顛覆過往形象，在角色塑造上大膽突破自我，穿著一身簡樸捕快服，身前身後扛著兩大包袱卷，形色匆匆，嘴角微張一副欲言又止的樣子，一副很有故事的樣子。電影預計2019年大年初一大陸上映。

(中時)

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