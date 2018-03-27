金門大學與新樓醫療體系簽約 攜手培育健康照護專業人才

國立金門大學日前與台南新樓醫療體系簽訂產學合作意向書，共同培育理論與實務兼具的優質健康照護專業人才。（金大提供）

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中時

國立金門大學日前與台南新樓醫療體系簽訂產學合作意向書，未來雙方將就產學研究、學生實習、師資交流、人才培育與訓練等多項領域，加強合作與資源分享，共同培育理論與實務兼具的優質健康照護專業人才。

簽約儀式由金大校長黃奇與台南新樓醫院蔡江欽院長共同主持，出席者有金大健康護理學院院長兼長照系主任翁瑞宏、護理學系主任吳秀麗、新樓醫療體系唐修治副院長、許靖岱部長與呂旻芬部長。

新樓醫療體系目前有台南新樓醫院、麻豆新樓醫院和安南診所3個院區，另設有麻豆新樓護理之家。其中，由馬雅各博士創設的台南新樓醫院為台灣第1座現代化西式醫院，總床數約1000床，員工數約1700名。

新樓醫院原為國內具有歷史的急性醫療體系，近來也積極投入長期照護領域的發展，在2015年成立了麻豆護理之家，並榮獲內政部第17屆國家建築金質獎，已是國內兼具急性照護與長期照護之連續性照護體系。

黃奇感謝新樓醫療體系長期以來對金大長照系與護理系在學生專業實習的大力支持與協助，期待透過此次產學合作意向書的簽立，未來更進一步擴大並深化與新樓醫療體系的合作。

新樓醫院蔡江欽院長也指出，過去在新樓醫療體系實習的金大學生表現非常優異，高度期盼金大所培育的專業人才未來可以進入新樓醫療體系服務，在新樓醫療體系已將長期照護視為發展重點下，將共同培養真正符合職場需求的護理、長照與醫務社工等健康照護專業人才。

(中時)

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