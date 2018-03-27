3級貧戶之子變財神爺 張伯光助彰化家扶建圓夢基地

增光企業集團總裁張伯光（右三）捐助彰化家扶建新館，27日主持新館「增光廳」揭幕。（鐘武達攝）

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昔日貧戶之子成了彰化家扶的財神爺！71歲的張伯光曾是3級貧戶的養子，長大後靠著獨到的眼光投資做生意，賣力打拼到變成身價數十億元的企業集團總裁，他不忘本熱心公益30年，27日更大手筆捐贈1500萬元作為彰化家扶新館建館基金，要為家扶小朋友打造希望新基地。

彰化家扶主任王震光指出，員林兒少服務處從2年前開始推動「筑夢築館計畫」與「一片小磁磚、拼出孩子一片天」的新館建館募款活動 ，預計要募集1億元基金，但至今仍約有3000萬元缺口，張伯光的愛心就像及時雨，更是彰化家扶的財神爺。

捐贈儀式中，張伯光自曝不為人知的身世，他說，幼時家貧，2歲被送到從事檳榔荖花荖葉生意的張家當養子，家中經濟原本小康，不料13歲時養父罹癌辭世，留下他與養母並積欠大筆醫療費，幾乎三餐不繼，一度成了3級貧戶。

退伍後，他延續養父的事業，因為傳承養父的經驗以及自己獨到的投資眼光，短短3年就累積第1桶金並成立「增光檳榔原料品行」，而他的「增光」企業也越茁壯，隨後創立永靖獅子會並加入彰化家扶兒少保委員，積極投入社會公益。

張伯光的「增光集團」擁有兆光投資、英格莉國際開發與廣州長霖塑料3家公司，版圖遍及台灣、大陸與新加坡，為回饋故鄉及照顧弱勢，慨然捐助彰化家扶，彰化家扶為了感謝，還特別將新館4樓禮堂落款為「增光廳」，並以增光家徽「頂天立地 、以人為本」作為家扶兒的座右銘。

(中時)

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