竹市兒藝節4月4日香山水資源公園見

2018年03月27日 16:53 中時 陳育賢

2018年新竹市兒童藝術節將於4月4日至8日開拔到香山區水資源公園舉行。（陳育賢攝）

2018年新竹市兒童藝術節將於4月4日至8日開拔到香山區水資源公園舉行。（陳育賢攝）

2018年新竹市兒童藝術節將於4月4日至8日開拔到香山區水資源公園舉行，今年將結合香山溼地特色規畫7大遊具，啟德重機更贊助「吹吹九降風」遊具，開出大型升降機帶著孩子們「升空」，市長林智堅27日與全國民眾相約兒藝節不見不散，一起來感受新竹市專屬的獨特魅力。

市長林智堅表示，新竹市是幸福的兒童城市，市府連續3年舉辦兒藝節，第1年在東區市立體育場，第2年在北區樹林頭公園，連兩年活動大獲好評，總計吸引全國近43萬人次造訪，今年移師香山區水資源公園，希望透過7大遊具、寓教於樂的原創兒童歌舞劇，帶給全台親子更難忘的回憶。

他說，此次兒藝節集結新竹市獨有特色，陸地上有以香山溼地為主題的兒童歌舞劇及大型遊具包括巨大紅色招潮蟹「橫著走，歌舞高台」、彈塗魚意象的「搖擺大花跳」等，更可搭乘啟德機械董事長胡漢龑贊助的獨特遊具「吹吹九降風」。

「吹吹九降風」是以啟德重機的大型升降機，帶著親子朋友「升空」到15公尺的高度，眺望香山溼地海景，活動期間將不定時感受新竹市唯一的幻象2000高空衝場的震撼感。

文化局表示，為迎接兒藝節連續假期，飯店業者包括竹湖暐順麗緻文旅、新竹喜來登、新竹國賓、芙洛麗、福泰、迎曦、煙波、老爺、卡爾登及福華等大飯店等，都推出優惠住房方案。

市府也推出舊城小旅行，每天上午10點及下午2點，每梯次時間約1小時半，帶親子們探索新竹火車站、東門城、護城河及城隍廟。

此外，由於活動會場周邊無汽車停車場，市府也呼籲開車民眾依道路指示牌到新竹轉運站、新竹火車站、南寮漁港、海山漁港及指澤宮等地停車，再搭乘接駁車前往會場，每天早上9點半到下午4點半從各接駁站出發，平均15分鐘1班車，接駁1次10元（返程免費），18歲以下及65歲以上免費搭乘。

(中時)