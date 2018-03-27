用音樂追思永遠的高雄市議長陳田錨

2018年03月27日 16:46 中時 李義

高雄市永遠的老議長陳田錨辭世，家屬舉辦追思音樂會。（李義攝）

被譽為人格者，藍綠政壇都推崇的前高雄市議長陳田錨本月7日辭世，家屬27日在文化中心舉辦追思音樂會，國民黨主席吳敦義、高雄市長陳菊都出席追悼這位高雄市永遠的議長。

縱橫政壇30年，從省轄市到院轄市擔任22年議長，寫下台灣地方自治史紀錄。他一生秉持「以德為人」家訓處世，擔任議長期間，不分黨派，讓每位議員都能充分監督市政，曾與他共事的議員們都說，那時沒有黨派，全都是議長派，可見受尊崇的程度。

曾擔任高雄市長八年半的吳敦義說，自來水管線更換、停止水泥採礦、捷運爭取到中央補助款等重大市政建設，老議長都全力支持爭取，都有著他貢獻的身影。

市長陳菊也說，老議長在人最高峰時，瀟灑引退，樹立典範，而且許多市政建設在老議長的奔走努力下，讓高雄煥然一新，成為國際級大都市。

陳田錨出身陳中和家族，父親陳啟清是前高雄市長陳啟川弟弟，1968年首度當選省轄市高雄市議員時僅30歲，是政壇最年輕的議員，後來連任4屆議員，還擔任第7屆議長。

高雄升格直轄市後，他再度蟬聯議長，再擔任5屆議長，是高市議會任期最長的議長，前後長達22年。

陳田錨處事圓融、待人誠懇，被地方政壇尊為三大家族之首。退休後，家中仍是高朋滿座，藍綠政壇人士都不時登門請益。他的隕歿，也象徵著三大家族在高雄政壇畫上休止符。

(中時)