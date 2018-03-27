黃秋生尋親成功 雙胞胎哥哥赴港相見歡

黃秋生（中）攬著兩個哥哥，顯得相當開心。（取自黃秋生臉書）

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黃秋生去年在臉書貼出全家福照片，希望藉網路力量找到父親，日前接受英國廣播公司（BBC）專訪也談及此事。根據BBC報導，黃秋生在3月2日找到他素未謀面的雙胞胎哥哥約翰（John ）和大衛（David），黃秋生今天也在臉書上傳了與兩名哥哥見面時的合照，他笑容滿面，顯得很開心，寫道：「Found them. Thanks koko trish n joyce. 世事如棋局局新。so dramatic。」

黃秋生是中英混血，生父菲德烈威廉培瑞（Frederick William Perry）是英國殖民時代的香港高級公務員，父親在他4歲時離開香港移民去澳洲，留下黃秋生與母親在香港。

BBC在2月28日登出黃秋生尋親專訪，他的哥哥約翰（John Perry）和大衛（David）看了才知道黃秋生要找的就是他們父親，「我們對整件事情相當吃驚。」

約翰跟大衛當時不知如何聯絡黃秋生，只好嘗試連繫由黃秋生擔任藝術總監的劇團「神戲劇場」，大衛、約翰和黃秋生3人3月20日在香港見面，黃秋生說，找了幾十年，最終在兩個星期內發生，是「很神奇的一件事」，大衛也說：「我們一見如故。」

不過遺憾的是黃秋生父親已在1988年過世，大衛與約翰兩兄弟也表示，父親生前從未提及自己的另一個家庭，不過他們對這個隱瞞數十年的秘密也不感到惱怒，相信他們已去世的母親應該也不知情，但父親在天上會為他們兄弟團聚感覺到開心。

(中時)

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