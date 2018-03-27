疏運旅客 台鐵清明連假加開七折紅眼班車 開放6600站票

為疏運旅客，台鐵清明連假加開七折紅眼班車，29日零時起開放網路及電話語音訂票。（台鐵提供）

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為因應清明節旅運需求，台鐵局於4月3日至8日共6天，東線再加開各級列車22班，其中包含4月3日及7日加開樹林－花蓮、台東自強號紅眼列車4班，並提供七折優惠票價，3月29日零時起開放網路及電話語音訂票。另外，新自強號東線開放站票，預計清明連假能有6600個站票，供民眾使用。

台鐵局運務處科長王文謙表示，為提升清明連假花東運能，台鐵於4月3日、4日及7日、8日共4天發售東線（含跨線）新自強號無座票，為掌握乘車人數維持服務品質，無座票每班限量發售120張，且僅於乘車當日於車站售票窗口發售、不提前預售。以東線新自強號在清明連假共有220個班次來算，預計能增加6,600個站位，不過因為旅客會集中在尖峰時段搭車，太早或太晚不會買站票，一輛列車可能平均賣出70張站票，平均共賣出約4,000張。

台鐵為疏運花東民眾返鄉，實名制列車往返8班次將於明天（28日）6時開賣，僅開放身份證U、V開頭字號及3月1日以前設籍花東民眾網路訂票。返鄉專車部分，花蓮縣政府返鄉專車已結束報名，台東縣政府將於30日19時至4月1日17時開放網路訂票。

台鐵表示，相關加開車次、時刻，即日起於台鐵網站（http：//www.railway.gov.tw）及各車站公告。

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