鶯歌陶瓷嘉年華前奏曲－公所也瘋狂

2018年03月27日 16:52 中時電子報 吳家詮

鶯歌陶瓷嘉年華前奏曲（區公所提供）

睽違已久的新北鶯歌陶瓷嘉年華活動，不僅鶯歌區民都相當期待，就連公所政風室廉政宣導也搶搭列車，邀請里長們及衛生所主任大跳抖肩舞，用肢體語言展現濃濃人情味，歡迎大家來做客。

由鶯歌區公所自編自導自演的抖肩舞巧妙結合嘉年華「變裝踩街」議題，影片開頭先由行政透明切入，並呈現公所業務屬性，未段亮點除了有主任秘書變身白雪公主，工務課化身格格、埃及豔后在「陶瓷老街」、網美打卡地「汪洋居」、超靈驗的碧龍宮（龜公廟）及鶯歌石附近的宏德宮（孫臏廟）踩街甩肩，呈現在地美景。

影片中段則是讓民眾了解公所各項業務，例如這次的嘉年華活動是由經建課承辦；而里民若有任何生活大小事，除了可以打電話至民政災防課，告知里長也能得到很好的回復。另外負責補助業務及力推老人共餐、動健康的社會人文課，更難能可貴請到鶯歌衛生所主任一起拿聽診器抖肩，全區一起動起來。

鶯歌區公所區長周晉平表示：「雖然大夥分別負責不同業務，但共通目的只有一個，就是為了讓鶯歌更好，看到平常兢兢業業的里長們難得露出笑容，排排站跟著節拍抖肩的模樣，不僅非常有親切力，也強化了團隊凝聚力」。

鶯歌陶瓷嘉年華的時間為3月30日至4月1日舉辦，活動雖未開始，但已全區總動員，歡迎有朋自遠方來做客，體驗鶯歌之美。

(中時電子報)