2018年03月27日 17:02 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

檳榔西施沒落？網：辣眼姊姊轉做這行月入15萬。(圖/本報系資料照)

台灣特有文化「檳榔西施」越來越少見，幾乎快要消失，有網友在PTT發文「檳榔西施都去哪了？這個產業沒落了嗎？」意外釣出當年曾跟這產業有關聯的網友回覆，現在可以賺錢的方式太多，網紅、直播主對著手機聊天、唱歌，一個月就有15萬收入，誰還要當西施啊？網友不禁感嘆「又是一個被科技幹掉的產業」。

有網友在PTT發文「有沒有檳榔攤跟西施去哪了的八卦？」引發其他網友熱議，有人說「檳榔業全盛時期賺超大，以前路上超多，現在好像真的很少看到」。

檳榔西施穿著火辣，是台灣特有文化。(圖/翻攝自PTT)

還有一名當年曾跟這產業有關聯的網友指出「除了越來越少人吃檳榔之外，近幾年也沒人要當檳榔西施，主要是因為可以賺錢的方法太多，像我認識的一個檳榔姊姊，前幾個月跑去xx直播，只要穿得正常、對手機聊天唱歌就有收入，比之前的〝皮肉錢〞好賺多了，顧檳榔攤一個月只有4萬(加分紅跟小費)，但直播一個月就有8至15萬收入，兩相比較，誰要當西施啊？」

其他網友紛紛回應「展場、PG、Show girl都越來越少了…」、「聽說都轉作直播主了」、「一個晚上幾個小時的禮物，能屌打一兩個月的薪水」、「走在路上就能看到一堆穿著清涼的妹子，不用特意看西施」。網友感嘆，沒想到連檳榔西施都在科技的進步下式微了。

(中時電子報)