靜宜大學歷年來規模最大校園徵才博覽會近70家廠商提供上千個職缺

2018年03月27日 17:22 中時 陳世宗

學生求職前需做好萬全準備，透過廠商現場面試協助學生畢業直接就業。（陳世宗攝）

跨國企業國際攬才鎖定靜宜外籍學生，期待注入跨國新血輪！（陳世宗攝）

靜宜大學27日舉辦校園徵才博覽會！包括Panasonic、宏全國際、台灣數位光訊等近70家知名企業走進校園，釋出國內外逾千個職缺規模歷年最大。多家企業國際攬才鎖定靜宜外籍學生，期待注入跨國新血；各領域師長也為社會新鮮人提出建言，協助順利接軌職場。

「千里馬難尋、伯樂亦難求！」副校長王俊權表示，靜宜重視學生的專業與實務能力，藉由「校園徵才」，畢業生可與企業互動暸解需求，對在校生也有很大幫助；勉勵學生樂於接受挑戰，以專業學識及良好態度在職場卡位成功！

勞動部勞動力發展署中彰投分署分署長陳瑞嘉指出，社會新鮮人選擇第一份工作非常重要，頻繁異動工作會讓雇主懷疑穩定性與工作態度；勉勵學生強化工作態度及技能，善用中彰投分署所提供的就業服務、職業訓練及技能檢定等資源。

學務長吳惠如說，「國際化」是趨勢，社工系學生需具備多元文化知識、語言能力，以借鏡國際、擴展新視野！台灣已步入高齡社會，如何促進銀髮族身心健康是重要課題；期勉學生藉由實習或服務學習課程，瞭解高齡者想法及職場現況，為未來就業累積經驗。

就業輔導室主任張愛卿表示，今年共有金融、外貿、科技、遊戲、餐飲及服務業等各領域，近70家知名企業參展。學生畢業前透過校園徵才瞭解職缺，縮短求職等待期，廠商現場面試協助學生畢業直接就業；今年參與校園徵才企業中，有九成以上近3年內曾聘用靜宜畢業生，滿意度非常高。

觀光系教授吳政和期勉有志從事觀光產業的學生，首要充實專業技能，及專業倫理教育，用工作熱情與積極態度贏得雇主肯定！建議就業前需瞭解工作性質與內容、樂觀面對工作項目，在勤勉實做中學習、發揮專長、奮力躍起，成為真正具競爭力的觀光專業人才。

「求職前需做好萬全準備！」財務工程學系主任黃國卿以該系為例，鼓勵學生在校期間充實金融科技與資訊等雙專業跨領域能力，並具備金融、資訊等國際Top10證照，可藉由長、短期實習，增加實戰力就能受到雇主的青睞與聘用！

(中時)