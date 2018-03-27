中美貿易戰台灣得利？藍委批賴揆「不能只提機會不講挑戰」

2018年03月27日 17:05 旺報 潘維庭

中美貿易戰，行政院長賴清德稱對台灣可能有利，並指「雞蛋不能放在同一個籃子」。國民黨立委江啟臣指出，在鋼鋁關稅豁免上，南韓以開放汽車市場跟美國交換，台灣要拿什麼跟美國換？他表示，賴院長除了提「機會」在哪，也要跟我們講會有什麼「挑戰」，不能只是報喜不報憂。

國民黨立委江啟臣、林為洲27日舉行「美中貿易戰，台灣怎麼辦？—美中政經變化下台灣的危機與轉機」記者會，邀請史丹佛大學費里曼中心研究員祁凱立（Kharis Templeman）、國政基金會經濟組召集人林祖嘉與談。

江啟臣表示，最近中美、兩岸都有一些改變，習近平解構隔代接班體制、取消國家主席任期，兩岸關係一改過去胡錦濤時代的「寄希望於台灣人民」，直接訴求單向的給予國民待遇；川普高舉「美國優先」，中美針鋒相對、互別苗頭，進入劇烈的權力互動階段，接下來政策的不穩定性、雙方利益的議價會是常態。

江啟臣指出，川普出手對大陸祭出600億美元重稅，大陸也馬上回擊，沒幾天又傳出雙方要坐下來談，兩岸議題很可能成為中美博弈的籌碼。美方會在兩岸牌上採取「戰略平衡」、「戰略補償」的手段，如國防授權法（NDAA）考慮美台軍艦可以互停、通過台灣旅行法等等，接下來可能又要「戰略平衡」，美國會不會在其它議題上允諾北京？

江啟臣指出，如果台灣在這樣的博弈環境下沒看清楚自己角色，可能會「未蒙其利、先受其害」，他呼籲蔡政府、賴揆看事情不能一廂情願，應務實檢討，而不是得意於一城一池的暫時性得失，要有長遠戰略規劃。

祁凱立則稱，過去五年，美國學界對於美中關係不抱樂觀、相對悲觀。美企在大陸經營也很挫折，美國的中國政策調整是可能且必然的。至於目前美國國內政治環境，「人」是關鍵，受川普的用人喜好影響，新任國務卿龐培歐、白宮國家安全顧問波頓，這些人過去比較支持台灣，對台灣而言則是發展台美非官方關係的機會。

林為洲指出，川普外表看來善變，實而是靈活利用談判，獲取核心利益，用商業、政治手段綜合各手段達到想要的目的。這次中美貿易衝突也有這樣的跡象，喊得很大聲，但很快傳出要上談判桌。若大陸以半導體從台、韓轉單給美國當成談判籌碼，對台灣影響很大，政府要繃緊神經。

林祖嘉提到，台灣對美出口11%、對大陸出口40%，但後者有七成是原物料與半成品，加工後再轉出口，若有一半銷到美國，我們間接從大陸出口到美國的貨品，並不比直接出口到美國的少，一旦貿易戰對台影響也大。

林祖嘉表示，有聽到一說，我方政府認為，銷美的鋼鋁因為原材料多來自大陸，所以美方不滿，因此考慮減少來自大陸的鋼鋁原物料，但林祖嘉表示這種做法是不適當的，因為原材料可能來自我們台商在大陸的工廠，國際生產鏈緊密、細緻，不要搞到「自廢武功」。

(旺報)