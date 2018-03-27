花蓮北埔國小足球隊東區冠軍 取得全國賽資格

花蓮北埔國小，擊敗宜、花、東縣市對手，榮獲U13歲組冠軍，以菜鳥之姿進軍全國賽。（北埔國小提供）

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中時

花蓮北埔國小為東區足球常勝軍，積極推廣足球運動，成立近20年頻頻在國內賽事突破佳績，去年培訓一批新的小選手，參與全國少年盃足球錦標賽東區預賽，擊敗宜、花、東縣市對手，榮獲U13歲組冠軍，以菜鳥之姿進軍全國賽。

2018年少年盃足球錦標賽東區預賽，分為學校組及俱樂部組，各組前3名將代表東區參加全國賽事，教練高志弘說，去年暑假開始培訓這批升上6年級的學生，因學生身材嬌小較為劣勢，以加強學生技巧及體能為主，

為增強學生實戰經驗，透過花蓮縣足球協會理事長陳益雄的牽線，北埔國小足球隊去年受邀至中國大陸北海市參加海花盃足球邀請賽，順利奪冠，今年北埔國小學生將目標放在全國賽，期許突破歷屆紀錄，將冠軍獎項帶回花蓮，為校為花蓮爭光。

教練高志宏說，接手訓練學生6年期間，這批學子從低年級開始訓練，可說是由教練一路看大的孩子，經過邀請賽洗禮，球員技術進步顯著，尤其在心態及視野上更加穩重，除了球技上的精進，也希望讓孩子感受到世界之大，唯有不斷努力，才有機會抓住成功。

校長丁嘉琦說，小校推廣足球運動受限經費發展不易，感謝花蓮教育處的肯定，及台北市益登科技股份有限公司連續4年贊助北埔國小整年度訓練經費，讓球隊能夠持續經營，讓小朋友能專心接受訓練，不斷突破自己。

(中時)

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