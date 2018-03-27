連假好康 12歲兒童免費暢遊森林遊樂區

2018年03月27日 17:12 中時 楊騰凱

4月4日就是兒童節連假，林務局表示，12歲以下兒童，可於4月4日至4月8日連假期間，免費進入林務局轄管合歡山、奧萬大、阿里山、東眼山等14處國家森林遊樂區，鼓勵親子一同走入森林，在這春暖花開，百花齊放的季節，欣賞自然景觀與生態之美。

林務局表示，兒童節假期期間，國家森林遊樂區更推出多項活動與展覽，阿里山國家森林遊樂區在4月5日至6日，舉辦阿里山森林市集，邀請近20攤有關生態保育、部落社區、環境保護、友善土地、世界遺產等主題的團體、社區、工作者於園區內阿里山生態教育館設攤，4月7日至8日，還會展售社區林業製作天然產品。

此外，阿里山國家森林遊樂區從3月10日至4月30日，於旅客服務中心2樓展出里山里地里海－人與環境的共榮展覽，遊客可進行「跟著森鐵趣旅行」大富翁遊戲後，完成學習單即可兌換小禮物1份。

林務局指出，大雪山國家森林遊樂區於4月4日至8日，舉辦鳥笛免費DIY活動；八仙山國家森林遊樂區則於4月4日至8日，舉辦青蛙響板免費DIY活動，兩場活動皆限12歲以下兒童參加，每天上午、下午各進行1場次，每場次有20個名額。

林務局表示，國內外已有諸多研究指出，走入自然進行戶外學習活動對孩子有諸多好處，透過戶外活動，除了可以獲得強健的體魄外，遠離電腦與網路，更能夠培養孩子的觀察力、想像力、創造力、邏輯思考力與專注力，激發孩子的天賦。擁有豐富自然生態資源的國家森林遊樂區，可說是兒童節假期最佳去處。

林務局指出，內洞、藤枝及向陽3處國家森林遊樂區因先前風災影響，尚在休園中，詳細資訊可至林務局「森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網及林務局網站查詢。

(中時)