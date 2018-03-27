迎接賞螢季 日月潭雲品發表小資牛排等新菜

日月潭雲品溫泉酒店為迎接賞螢季，發表多項新菜。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
小資價10盎斯碳烤安格斯牛排。（沈揮勝攝）
包含波士頓龍蝦、阿拉斯加帝王蟹足、愛爾蘭霸王黃道蟹、紅星梭子蟹等7款頂級海鮮的「威尼斯海鮮塔」加贈名酒。（沈揮勝攝）（飲酒請勿過量．嚴禁酒駕）
脆皮九孔鮑。（沈揮勝攝）
發表會現場。（沈揮勝攝）

四月起是螢火蟲活躍季節，日月潭雲品溫泉酒店為迎接賞螢季，4月4日推出新菜，包括10盎斯碳烤安格斯牛排、威尼斯海鮮塔加送聖莊白酒等，五星級享受、小資價實惠；27日發表會中，主廚「財哥功夫菜」海鮮黃燜湯、新加坡炒蟹法國麵包及脆皮九孔鮑提早曝光，也受矚目。

日月潭雲品溫泉酒店總經理陳惠慈表示，牛排在台灣很受喜愛，雲品西餐廚師團隊精挑油花、香氣與嫩度俱佳的安格斯牛肉，搶先在四月連假前推出小資價「碳烤美國安格斯沙朗牛排」，10盎斯份量加贈一盅薯條，高規格的品質，只要388元（需另加10%服務費）。

另推出以波士頓龍蝦、阿拉斯加帝王蟹足、愛爾蘭霸王黃道蟹、紅星梭子蟹等7款頂級海鮮食材精烹，可供2到4人享用的「威尼斯海鮮塔」，並加贈價值1800元的義大利聖莊白酒，4月底前優惠組合價只要1980元（需另加10%服務費）。

雲品頂樓的Sky Lounge，曾博得「亞洲前5美SkyBar」美名，同時也是日月潭區難得擁有270度潭景的戶外景觀餐聽；隨著螢火蟲季展開，民眾一面欣賞夕照潭景，一面享用「威尼斯海鮮塔」美食，搭配名醇白酒，也是人間一大享受。

雲品副總孫薈茹指出，中餐主廚徐順財另推「功夫菜」，包括海鮮黃燜湯、新加坡炒蟹法國麵包及脆皮九孔鮑等接受預約，正式推出時程在5月份。因應連續假期，3月30日到4月8日期間，另有多項親子或家庭歡樂假期專案。詳洽049-2856788。（飲酒請勿過量．嚴禁酒駕）

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
台灣虎航首航旭川　日本已開12航…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。