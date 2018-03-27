清明好「駕」期懶人包　讓你掃墓旅遊趴趴走

友善列印
中時
吳岳修

清明節連假將至，新北市政府預估各墓區將湧現大批掃墓人潮，為維護墓區周邊道路交通順暢，新北市府規劃41條掃墓專車路線供民眾選擇，同時也彙整各墓區、市區道路及各大風景區易壅塞路段及時段資料，民眾可利用「清明連假交通懶人包」手機版網頁http://tpc.datarget.com.tw/National Holiday/查詢相關訊息。

新北市交通局指出，清明連續假期間掃墓易壅塞路段，分別為淡水北新路（往三芝）、五股成泰路與孝義路、中和興南路（往烘爐地）、土城青雲路接石門路、臺2線（金山萬里）等10大路段。

交通局說，市區公車配合交通部辦理轉乘優惠，自107 年4月3日0時起至107年4月8日24時止（共計6天），民眾以電子票證搭乘台鐵或特定國道客運後，10小時內單向轉乘市區公車，可享有1段票免費。每日轉乘優惠次數不限，惟每次優惠須搭配搭乘1趟台鐵或國道客運路線。

另外，國道高速公路局在清明連續假期期間，將於國道1號南下三重至林口間各匝道、國道3號南下新店至鶯歌間各匝道、國道5號南北向入口實施高乘載管制；清明連假期間通行費採單一費率，無每日20公里優惠里程及長途折扣，夜間0到5時國道全線雙向暫停收費。

(中時)

連假好康 12歲兒童免費暢遊森林… 我們沒有不一樣 苗栗特教羽球國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。