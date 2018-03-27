清明好「駕」期懶人包　讓你掃墓旅遊趴趴走

2018年03月27日 17:12 中時 吳岳修

清明節連假將至，新北市政府預估各墓區將湧現大批掃墓人潮，為維護墓區周邊道路交通順暢，新北市府規劃41條掃墓專車路線供民眾選擇，同時也彙整各墓區、市區道路及各大風景區易壅塞路段及時段資料，民眾可利用「清明連假交通懶人包」手機版網頁http://tpc.datarget.com.tw/National Holiday/查詢相關訊息。

新北市交通局指出，清明連續假期間掃墓易壅塞路段，分別為淡水北新路（往三芝）、五股成泰路與孝義路、中和興南路（往烘爐地）、土城青雲路接石門路、臺2線（金山萬里）等10大路段。

交通局說，市區公車配合交通部辦理轉乘優惠，自107 年4月3日0時起至107年4月8日24時止（共計6天），民眾以電子票證搭乘台鐵或特定國道客運後，10小時內單向轉乘市區公車，可享有1段票免費。每日轉乘優惠次數不限，惟每次優惠須搭配搭乘1趟台鐵或國道客運路線。

另外，國道高速公路局在清明連續假期期間，將於國道1號南下三重至林口間各匝道、國道3號南下新店至鶯歌間各匝道、國道5號南北向入口實施高乘載管制；清明連假期間通行費採單一費率，無每日20公里優惠里程及長途折扣，夜間0到5時國道全線雙向暫停收費。

(中時)