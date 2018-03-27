乳癌新藥CDK4／6抑制劑 可延緩疾病惡化達25個月

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乳癌患者當中，若其HER2基因型為陰性者，一旦面臨腫瘤復發或轉移時，第一線治療選項就僅有荷爾蒙治療與化療，平均僅可延緩惡化10～18個月；研究發現癌細胞增生的關鍵與一種名為細胞周期蛋白依賴激酶（CDK）有關，乳癌治療新標靶藥鎖定癌細胞複製關鍵CDK4/6阻斷癌細胞生長，搭配荷爾蒙療法，可延緩疾病惡化達25個月。

根據歷年國健署癌症登記資料指出，乳癌不僅為女性癌症發生率的冠軍，且人數逐年攀升，若將原位癌一併算入，乳癌年增人數預期即將突破1萬5千人大關，環境及飲食因素，都有機會導致乳癌增加。

台灣乳房醫學會理事長、台北慈濟醫院癌症中心教研長沈陳石銘表示，在乳癌基因型中荷爾蒙受體為陽性者占大宗、超過7成，但若HER2同時為陰性者，一旦面臨腫瘤復發或轉移時，第一線荷爾蒙治療平均可延緩惡化，但其白血球下降、發燒感染、嘔吐及掉髮等副作用，常讓許多患者產生恐懼以致裹足不前，錯失最佳治療時機。

台灣乳房醫學會秘書長、北榮乳房醫學中心主任曾令民表示，經全球大規模臨床試驗結果證實，針對荷爾蒙陽性、HER2陰性的晚期或轉移性乳癌患者，於第一線使用口服CDK4/6抑制劑搭配荷爾蒙治療，相較於單純只使用荷爾蒙治療，可大幅延緩疾病惡化時間達25個月以上，且對8成的用藥患者有臨床上的助益，有超過5成的機率可縮小腫瘤。

曾令民指出，CDK4/6抑制劑搭配荷爾蒙治療不僅治療效果好，病患也可免於化療的痛苦，且是少數可於用於乳癌第一線治療，其剛引進台灣，治療費用一個月10多萬，目前健保不給付。

(中時)

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