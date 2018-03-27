我們沒有不一樣 苗栗特教羽球國手 奪1銀1銅

苗栗特教學校陳清諒（圖右）、陳冠銘同學，日前遠征非洲參加2019年夏季世界特殊奧運會前賽，奪得1銀1銅的好成績。（李佳玲攝）

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苗栗特教學校陳清諒、陳冠銘同學，在國際賽獲得1銀1銅的好表現，消息傳回學校，令學校師長振奮不已。（李佳玲攝）
苗栗特教學校高三的陳清諒起初連球拍都拿不好，靠著努力不懈的精神，在國際賽闖出好成績。（李佳玲翻攝）

「我不怕累，我想打球！」苗栗特殊教育學校高一的陳冠銘接觸到羽球逐漸打開心房，日前與學長陳清諒遠征非洲，參加2019年夏季世界特殊奧運會前賽，在羽球項目獲得1銀1銅的好成績。指導老師彭志偉說，2位選手從練習到參賽都是動人的樂章，靠著努力不懈的精神戰勝身體，是我內心中的小小英雄。

彭志偉表示，這些孩子比其他小朋友更加堅韌與頑強，即便受傷，也不會輕易掉眼淚。羽球運動需耗費極大的體力，需要判斷攻守的走位，更能點出他們學習的困難。

起初在訓練時2位選手連球拍都不會拿，花了整整1個月的時間在練習拿球拍跟發球，即使一直練習重複動作，他們臉上還是掛著開心的笑容，等著教練帶領他們打羽球。

獲得銀牌的陳清諒同學說，肌耐力訓練時，再苦再累都會咬牙堅持，剛開始不知道怎麼拿球拍，但經過老師的指導後，不但喜歡上羽球更喜歡「殺球」時的成就感。

有些孩子開始來的時候眉頭緊鎖，坐在那裡一句話都不說，但現在變得活潑，彭志偉說，高一的陳冠銘就是活生生的例子，剛入學時冠銘非常怕生，有次體育課發現他打羽球的基本動作都很好，便開始培育他，獲得一枚銅牌後，人也開始有自信起來。

彭志偉感慨說著，也許對常人來講，跑跑步、拿球拍都是輕而易舉，但對孩子們來說可能比較吃力，能夠出國、獲獎，這就是對孩子們的一種認可，他們都是我內心中的小小英雄。

(中時)

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