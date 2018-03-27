世足》阿根廷教頭：瘋狂壓力 梅西無法享受才華

2018年03月27日 17:07 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

當「能否帶領阿根廷贏得世界盃」的壓力，又一次落到梅西（Lionel Messi）身上的時候，連阿根廷教頭桑保利（Jorge Sampaoli）都在將出版的新書中替子弟兵叫屈，表示在這種壓力下，梅西根本無法享受自己的足球才華。

「我覺得現在的足球風格太負面，就連梅西也會受到傷害，」桑保利說：「世界盃被當成一把左輪手槍，對著梅西的頭，沒奪冠就會扣下扳機殺了他。這實在太瘋狂了，讓他無法真正揮灑、享受自己的才華。」

阿根廷上次贏得世足冠軍是1986年，梅西和「藍白軍團」於2014到2016年間，連續在世界盃、兩屆美洲盃的冠軍戰失利，更令球迷心碎。

阿根廷教頭桑保利（左）表示，能當梅西的教練是一大榮幸。（路透）

桑保利說梅西是「史上最佳足球員」，能擔任其教練為一大榮譽，因此去年夏天接掌阿根廷兵符後，他的首要工作是找出讓其他球員就定位的方式，好讓梅西能夠完全發揮。

「當你擁有一個這樣的超級球員，其他球員要跟他相容可不是件容易的事，」桑保利強調，梅西在本屆世足資格賽最後1戰對厄瓜多上演「帽子戲法」，證明阿根廷是可以仰賴他的，「他是一個領袖和鬥士，隨時都想獲勝，非常的『阿根廷』，誰不想讓梅西達成最高成就呢？」

(中時電子報)