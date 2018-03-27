全台最小總膽囊管腫女嬰手術切除成功

2018年03月27日 17:06 中時 陳育賢

新竹馬偕醫院小兒科主任杜奕成（中站立者）及主治醫黃富煥（右二）合作腹腔鏡手術。（陳育賢翻攝）

新竹馬偕醫院小兒科主任杜奕成（左二）及主治醫黃富煥（右二），成功替全台史上年紀最小的嬰兒進行腹腔鏡手術。（陳育賢攝）

新竹市1名37周剖腹出生的女嬰，在剛出生時經腹部超音波篩檢發現有1.6公分總膽管囊腫，是正常嬰幼兒膽道近8倍大，情況相當危及，所幸在出生第8天，經新竹馬偕醫院小兒科施以腹腔鏡手術成功切除膽囊與囊腫，目前已恢復健康，成為全台年紀最小的該項手術成功病例。

新竹馬偕醫院小兒外科主治醫師黃富煥指出，女嬰在媽媽懷胎時定期產檢並未有異常，但在進行新生兒腹部超音波篩檢時，發現有總膽管腫大情況，經抽血其膽紅素也持續升高，若未治療恐影響膽汁排放而出現黃疸，甚至併發膽道感染或急性胰臟炎，建議應立即手術切除。

由於此屬重大手術，傳統開腹術式雖有視野大、手部術感佳、縫合容易等優點，但術後動輒留下右上腹約6至12公分長的傷口，且恢復較慢。

而腹腔鏡手術傷口恢復快，病童術後腸道恢復蠕動的時間快，可以提早進時，傷口也較美觀。

小兒科主任杜奕成指出，目前全台可執行小兒腹腔鏡總膽管囊腫切除及小腸膽道重建手術的醫院不多，且皆為醫學中心，新竹馬偕醫院是僅有的區域教學醫院等級，卻具備醫學中心能力足以進行此手術的醫院。

他說，腹腔鏡手術屬微創手術，較傳統手術困難且技術要求高，兒童身體器官比成人精細且脆弱，操作空間更受到極大限制，且總膽管囊腫病童往往因為病發膽管炎或胰臟炎，囊腫與周邊組織沾黏嚴重，需仔細剝離組織以免傷害到門靜脈及肝臟動脈。

新竹馬偕醫院近5年總膽管囊腫個案全數以腹腔鏡治癒，術後均未出現併發症，顯示醫術已達成熟極穩定的水準，而此次患者的年齡更創下紀錄，成為全台年紀最小接受此手術成功的病例。

(中時)