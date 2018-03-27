金正恩外交戰 同時擺平太平洋兩岸

2018年03月27日 17:11 中時電子報 江飛宇 、 王一中

北韓金正恩在經過一連串核武器、戰略武器試射之後，突然身段放溫和，同意與大陸、美國分別進行時間錯開的雙邊會談，目前還不確定是誰會出面，然而不管如何，此舉是金正恩相當聰明的部局，同時擺平了美國可能的動武，也安撫了大陸的為難局面。即使大陸與美國都知道他這是金正恩主導的，但是他們目前也只能接受。

著名軍事分析師，「軍情與航空」主編施孝瑋表示，金正恩或其代理人訪問大陸的最大目的，首先是修補北韓與大陸關係。先前北韓幾次核武器試驗，已讓北京感到非常為難，特別是地下核試造成東北明顯的地震，更是使大陸民眾自己都感到恐慌。甚至在聯合國安理會的制裁北韓決定中，北京罕選擇「同意」，而非以往的「棄權」，因此金正恩知道，再不與北京對話，一切就可能失控。金正恩會表現誠意，讓北京相信自己仍是可控的，也讓北京知道他的下一步作法。

至於五月底的川金會談，施孝瑋預估，除非美國能夠提出完整的安全保證，否則金正恩應該不會放棄核武這項保命符，不過屆時雙方都會各執己見，會面應該沒有什麼結論。

政大國際關係教授蔡增家表示，金正恩訪問大陸選了一段極佳的時間，因為目前正是中美貿易戰開打之際，此時金正恩釋出善意的舉動，明顯會遏制美方貿易戰的囂張氣焰，不但修補了中韓之間的關係，也算「還了中國大陸一個人情」，同時，金正恩修補北京與平壤的關係，也會成為他五月底和川普的會談重要籌碼，這是個一石三鳥之計。

知名學者賴岳謙教授也提出類似看法，他表示，北韓派高層訪問大陸，修補雙方是必然的收穫，也是大陸會重新成為北韓的有力靠山，因此金正恩可以即時利用這個成果，部局五月底的川金會談，假如兩邊會談不成，川金談判破局，北韓可以直接利用中國大陸之手來牽制美國，對他自己仍是保本而不輸，甚至可以小賺。

賴岳謙大膽預估，為了確保訪問大陸沒有差池，北韓甚至可能會提議將自己的核武交由中國大陸「代管」，此舉一來沒有實際損失(北韓仍實際有核武)，二來給了大陸面子，同時給了美國一個「北韓棄核」的空頭支票。屆時大陸的態度將是重要關鍵，因為無形中，極大承度的提高中國大陸在此事的影響力。

(中時電子報)