潤餅皮使用防腐劑 花蓮查獲銷毀8.7公斤

2018年03月27日 17:15 中時 許家寧

傳統每到清明節必吃潤餅，花蓮縣衛生局抽查傳統市場、超市、賣場等地點抽驗市售清明節應景食品，發現2件潤餅皮檢出含防腐劑，立即追查源頭將不合格食材共8.7公斤進行銷毀，全案由衛生局進行後續處辦，最重可裁處300萬元罰鍰。

花蓮縣衛生局今日針對花蓮縣傳統市場、超市、賣場等地點抽驗市售清明節應景食品，包含潤餅皮、紅龜粿、青草粿、發糕、包餡原料等，檢驗防腐劑、殺菌劑、漂白劑、甲醛等共280項次，檢驗結果在2件春捲皮檢出含有防腐劑己二烯酸。

販售業者自述食材來源為製造商，稽查人員當場將已製作完成之「春捲皮」成品、半成品及己二烯酸粉末帶回衛生局檢驗，檢驗結果於成品、半成品亦檢出防腐劑(己二烯酸)，已依食安法第52條規定將不合格食材共8.7公斤銷毀。

花蓮縣衛生局局長李宏滿表示，「己二烯酸」又名山梨酸，是合法食品添加物，在食品加工業當防腐劑使用，但目前尚未准許「潤餅皮」可以使用防腐劑，本次違規產品檢出防腐劑「己二烯酸」，可依食品安全衛生管理法開罰3萬至300萬元罰鍰。

衛生局呼籲販售商家進貨應選擇信譽優良的製造商，並索取進貨憑證或檢驗合格證明，以追溯食材來源保障食品安全，食品製造業者應重視食品製作過程，善盡自主管理責任，遵守法規合法正確使用食品添加物，共同維護民眾飲食安全，以免違規受罰。

(中時)