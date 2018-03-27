蔡英文巡視阿兵哥新寢室 網友回憶湧上心頭

2018年03月27日 20:02 中時電子報 丁世傑

湖口三營區士兵寢室樣品屋。（圖／取自青年日報臉書）

湖口三營區士兵寢室樣品屋，有乾濕分離衛浴設備。（圖／取自青年日報臉書）

湖口三營區士兵寢室樣品屋衣櫥。（圖／取自青年日報臉書）

蔡英文總統昨（26）日到新竹的部隊看看新寢室的樣品屋規劃，也了解目前的興建情況。蔡英文指出，新建的部隊營舍，可以像照片中的四人房一樣寬敞明亮，還會配有兩間衛浴，讓弟兄姊妹使用上更方便。

蔡英文也表示，希望能讓國軍住得更好，優化現役人員的居住條件，改善部隊的工作環境，就是重要的一步。

青年日報臉書也說明新寢室的樣品屋規格，依國軍營區設施建造原則8×6公尺（約14.5坪）模矩化空間作為基準，建造標準化4人寢室空間，包含4組獨立系統家具、2套乾溼分離衛浴空間，並設有玄關作為內外空間的轉換區，方便置物及著裝。

民國60～70年，成功嶺有些營舍還是木造平房，中間是中山室，兩邊是木製床鋪，洗澡是中間一個大池子，大家坦誠相對。民國70年以後有3層樓水泥營舍，一層樓有3間寢室，寢室是鋁床，一間可容納30～50人，可容納一個連，也有隔間浴室了。

不過空軍均為水泥營舍，寢室大小一律，僅入住人數不一，義務役士兵4人一間，士官3人一間，軍官2人一間。

有網友回憶，「15歲從軍，畢業當了軍官到上校退休，在軍中沒住過套房！在駐地只要沒漏雨，進基地，師對抗，睡墓地，乾溝裡，只要地平就舒適，很羨慕當下部隊的環境！」「好美哦！以前在戰三營部連還是大通舖。舊式廁所和浴室一整條的洗手台。」

也有人表示，「訓練就是越來越嚴格，休息就是確實的輕鬆，往此目標邁進，感覺就是種進步」。「拜託各位不要因酸而酸好嗎，陸軍一直在不斷進步，很多營區都在新建新的營舍了，一堆人說騙人的，那是你已經退伍，樣品屋我親自去看過，的確是這樣，目前進度也不錯，我與其他同仁都很期待～也有人說是度假嗎？拜託一下，沒改建前大家都罵陸軍破舊，改了你們又要罵，我實在不懂，空軍這種舒適的寢室行之多年，陸軍只是迎頭趕上而已，讓未來的弟兄袍澤能夠有舒服的環境，這是最好不過了，國軍不斷地在改變，希望國人多給予支持，當然也不用羨慕現在的軍人過得比以前好，如果您願意，也歡迎加入我們～陸軍加油！」

但有人持質疑的態度，「下基地就是為了演訓，演訓就是為了模擬打仗，你打仗住這麼好？整天想用當兵就能爽的手段招募人，招進來的是什麼樣的人，可想而知；況且也沒像招募說得那麼爽，當然進來以後個個都想退伍；軍隊不是幼稚園，不要再用這種手段招募一堆想爽的媽寶，讓基層士官兵各個像保母一樣，每天處理這些人惹出來的問題就飽了，還有時間專注於戰訓本務？國軍加油！」

(中時電子報)

民國86年，成功領女生軍訓班學員在寢室內換裝並試戴鋼盔及整理內務。（圖／本報資料照片）

民國80年代，成功嶺首度招收女學員。（圖／本報資料照片）

民國80年至今的部隊標準寢室，鋁床，一間通常可容納30～50人。（圖／本報資料照片）

民國50～60年代的部隊寢室，木造平房，大通鋪。（圖／本報資料照片）