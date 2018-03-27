亞太展身手！解放軍潛艇艦隊軍力急增

2018年03月27日 17:11 中時電子報 蔡萱

解放軍海軍的潛艇艦隊數量大增，再加上近十年來在亞太地區十分活躍，曾2次在近距離出現在美軍軍艦附近，而不讓美軍察覺。專家認為這也顯示了如今要對解放軍潛艦的軍力急增，已經有能力對任何目標造成毀滅性打擊。

據《商業內幕》報導，美國軍事專家費比（Michael Fabey）表示，雖然美軍仍掌握著西太平洋海面下的優勢並在維持，可是解放軍在海上軍力的增長遠遠超越亞太地區的其他國家，增長的速度令人難以置信。

解放軍海軍一艘039A/B型柴電潛艦在2006年10月出現在美軍小鷹號航母（USS Kitty Hawk）的魚雷射程範圍內，讓美軍毫無察覺。儘管有美軍認為這只是解放軍誤打誤撞的結果，但其實這是解放軍發出的警告，那就是美軍航母不能再隨心所欲暢行太平洋了。

接著中國在9年後再次在美軍面前展現海面底下的軍力，一艘基洛級（Kilo-class）柴電攻擊潛艇在日本南部海域跟蹤雷根號航母（USS Ronald Reagan）。

一名國防官員對此表示，儘管解放軍沒有做出威脅舉動，但這無疑是像雷根號發出了警訊。

除此之外，解放軍潛艦這幾年也在太平洋地區大展身手，包括2016年、2017年分別停靠巴基斯坦和馬來西亞港口，也多次現身南海。專家費比也表示，如今解放軍定期巡航在印度洋。

解放軍潛艦的快速增長也讓亞太區域內的其他國家感到緊張，紛紛採取類似的措施，試圖增強國家在海面下的實力。

根據2017年美國國防部評估，解放軍從2002年至今建造了10艘潛艦，包含6艘09III型核潛艦可發射反艦和陸上攻擊型導彈，4艘09IV型核動力彈道導彈潛艦，也代表著中國海基核力量的穩固。

(中時電子報)