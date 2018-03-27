檢舉水汙染 獲70餘萬元獎金

2018年03月27日 17:24 中時 廖德修

環保署第1筆鉅額檢舉獎金出爐，金額超過70萬元，由一位檢舉重大水質汙染的民眾獲得。環境督察總隊長吳盛忠表示，這位「獵汙高手」比一般檢舉達人更專業，除了找出汙染來源、錄影紀錄汙染排放情形，還自掏腰包採集樣品送交檢驗，將所有搜查汙染的調查結果、影像及手寫的調查紀錄交給環保單位，這筆獎金得來全無僥倖。

吳盛忠說，這個案子發生在彰化，是一家電鍍工廠，遭檢舉後環保署於2015年2月至8月展開調查，過程並不順利。這位獵汙高手自行蒐集證據並於2016年3月提出，再透過檢警環聯合查緝環保犯罪機制，環保署才能迅速查獲業者汙染的犯罪事實，廠方不敢再抵賴，分別被依刑法及相關環保法規加以處罰。

環保署證實，法院裁罰業者700多萬元，彰化縣政府再罰業者土壤汙染整治費用400多萬元，業者已開始繳款。依規定，檢舉人可獲10分之1的獎金，所以是70餘萬元（最高是100萬元），比平常上班族1年的薪水還多。

吳盛忠說，更難能可貴的是，獎金來源是一位事業成功且關心環保的企業家所捐贈。這位人士認為，無良業者排放廢水或棄置事業廢棄物，汙染、破壞了周遭的生活環境，讓他感到非常痛心，因此捐贈新台幣400萬元給環保署，做為檢舉重大水質汙染及事業廢棄物汙染的獎金。

吳盛忠說，這是第1筆核發的鉅額獎金，別具意義。也期待拋磚引玉，有更多人捐款義助，也希望重賞之下必有勇夫，鼓勵全民來當檢舉人或吹哨者，勇於舉發身邊的環境汙染案件，以確保環境永續，給後代子孫更乾淨的環境。

(中時)