新建養豬場就地合法？　民眾：抽豬糞尿到縣府

大埤鄉豐岡村民27日到縣府抗議村內新設養豬場欺瞞在先又違法，縣府不該就地合法。（周麗蘭攝）

友善列印
中時
大埤鄉豐岡村民27日到縣府抗議新設養豬場，農業處代理副處長陳炳坊（右二）出面接受陳情。（周麗蘭攝）

大埤鄉豐岡村民反對村內新設養豬場欺瞞在先又違法興建，27日抗議縣府不應就地合法，應撤銷容許恢復原狀，否則日後把豬糞尿運到縣府倒。農業處表示，養豬場是否核發建照權責在於公所，但會盡力把關。

近百位豐岡村民27日專程搭2輛遊覽車到縣府，高舉寫著「撤銷容許，恢復原狀」的白布條一路喊抗議，訴求養豬場縣府不應准許就地合法。

豐岡村長蔡國和表示，希望縣府公開文件讓村民知道，如果業者真正合法，他們無話講，但目前看起來都不合法，民眾一再抗議沒有用，縣府、公所互推責任，希望縣府給個明確答覆。

村民陳塗樹說，養豬場去年還未獲許可就興建圍牆，縣府起先開罰、要求恢復原狀，後來變成補照就好，如果縣府准許就地合法，村民就用水肥車抽豬糞水到縣府，縣府能容忍，村民無所謂。

村民指出，業者一開始說要蓋綠能設施，未說要養豬，申請畜牧場又聲稱零排放，欺瞞在先又違法興建，政府不要黑箱作業，居民只要求撤銷容許恢復原狀。

農業處代理副處長陳炳坊出面接受陳情表示，去年4月20日農業處核准容許前，業者興建圍牆確實違規，地政處以違反區域計畫法非都市管制規則開罰6萬元，業者已繳，這部分屬於「程序違建」，依法可申請補正程序。

陳炳坊指出，核發建照的權責在公所，公所遇到民眾抗爭，把此一問題丟回縣府，按照地方制度法規定，縣府已委託公所，公所不得拒絕。

(中時)

金門警方掃蕩毒品　全島酒店走透… 駕駛小心了 國道交通連5天大執法

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。