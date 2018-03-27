新建養豬場就地合法？　民眾：抽豬糞尿到縣府

2018年03月27日 17:20 中時 周麗蘭

大埤鄉豐岡村民27日到縣府抗議新設養豬場，農業處代理副處長陳炳坊（右二）出面接受陳情。（周麗蘭攝）

大埤鄉豐岡村民反對村內新設養豬場欺瞞在先又違法興建，27日抗議縣府不應就地合法，應撤銷容許恢復原狀，否則日後把豬糞尿運到縣府倒。農業處表示，養豬場是否核發建照權責在於公所，但會盡力把關。

近百位豐岡村民27日專程搭2輛遊覽車到縣府，高舉寫著「撤銷容許，恢復原狀」的白布條一路喊抗議，訴求養豬場縣府不應准許就地合法。

豐岡村長蔡國和表示，希望縣府公開文件讓村民知道，如果業者真正合法，他們無話講，但目前看起來都不合法，民眾一再抗議沒有用，縣府、公所互推責任，希望縣府給個明確答覆。

村民陳塗樹說，養豬場去年還未獲許可就興建圍牆，縣府起先開罰、要求恢復原狀，後來變成補照就好，如果縣府准許就地合法，村民就用水肥車抽豬糞水到縣府，縣府能容忍，村民無所謂。

村民指出，業者一開始說要蓋綠能設施，未說要養豬，申請畜牧場又聲稱零排放，欺瞞在先又違法興建，政府不要黑箱作業，居民只要求撤銷容許恢復原狀。

農業處代理副處長陳炳坊出面接受陳情表示，去年4月20日農業處核准容許前，業者興建圍牆確實違規，地政處以違反區域計畫法非都市管制規則開罰6萬元，業者已繳，這部分屬於「程序違建」，依法可申請補正程序。

陳炳坊指出，核發建照的權責在公所，公所遇到民眾抗爭，把此一問題丟回縣府，按照地方制度法規定，縣府已委託公所，公所不得拒絕。

(中時)