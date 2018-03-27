「跟你在一起沒未來！」　前女友一句話讓他成為地瓜大王

2018年03月27日 17:26 中時 張穎齊

「宜蘭瓜哥」販售的黃地瓜，是人氣銷售NO.1，堅持最好品質就是他的祕訣之所在。（張穎齊翻攝）

「宜蘭瓜哥」販售的紫羅蘭地瓜，是日本特產的地瓜種類，由於多汁可口又搶手，導致經常出現缺貨況。（張穎齊翻攝）

「宜蘭瓜哥」從昔日只有5坪大的地瓜攤，如今在基隆已成立屬於自己的地瓜工廠，旗下員工們紛紛忙著裝袋。（張穎齊攝）

「宜蘭瓜哥」堅持地瓜好品質，從第一步「洗地瓜」的步驟就不容馬虎。（張穎齊攝）

「宜蘭瓜哥」吳彥霆在網路上打造出屬於自己的「地瓜王國」，每月訂單更破千件以上。（張穎齊攝）

「宜蘭瓜哥」吳彥霆（左）2年前還在宜蘭擺攤賣地瓜，當時的他因為被親友都瞧不起，令他決心鑽研地瓜，並找來許多合作夥伴，打造出自己的個人品牌。（張穎齊翻攝）

「當年妳瞧不起我，如今讓妳高攀不起！」在臉書上以「6色日系地瓜」闖蕩的「宜蘭瓜哥」吳彥霆，時常用詼諧的口吻與粉絲互動而擁有高人氣，經營地瓜事業僅4年，就從月收3萬到如今營業額月破百萬，打造出屬於自己的「地瓜王國」，甚至連「成吉思汗健身房」館長陳之漢都是他的忠實客戶，而他之所以能有如今成就，全因當初前女友的一句話，改變了他。

今年36歲的吳彥霆是道地的「基隆囝仔」，4年前因為交了1個住宜蘭的女友，偶然透過女友的親戚介紹，而開始從事販售地瓜，自己推起地瓜甕在宜蘭當街叫賣，但生意卻是奇慘無比，月收最好時也只有3萬元。

「做地瓜有什麼前途？」吳彥霆回想當初前女友的家人對他講的話，句句都歷歷在目，他坦言，自己年輕不學好，父母在基隆的菜市場賣豬肉，但他卻絲毫沒有興趣，每天打架鬧事，還曾經當過工地工人、討債集團、賣便當的，但當他32歲說要賣地瓜時，許多親友都對他說「我們在等著看你笑話！」

「跟你在一起沒未來！」吳彥霆說，他賣地瓜2年後，卻在向女友提親前3天，被女友狠嗆了這句話，隨後更甩了他，讓他每天如行屍走肉般。不久，他意外從瓜農的口中，得知日本有產許多色種的地瓜，於是他痛定思痛，決定引進台灣，東山再起。

經過2年的引進並改造後，吳彥霆隨即從臉書上發跡，8色地瓜PO文一出突然一夕爆紅，讓他自己也相當傻眼，不但訂單接不完，也讓他從1個5坪大的地瓜攤，回到老家基隆，搖身一變成立地瓜工廠，並管理10多名員工，本月上旬更拿到經濟部標準檢驗局核發的iso22000最高食品認證，每月訂單破千件，營業額月破百萬。

「你一定要相信自己，化悲憤為力量，讓那些曾經瞧不起你的人閉嘴！」吳彥霆表示，他已經聽膩許多酸言酸語，如今還是有許多人會透過網路或電話找他嗆聲，但他認為應該把更多時間放在研究地瓜，並把錢捐出來幫助給需要幫助的人。

吳彥霆賣的8色地瓜「菱角、金鑽、安納、水果、紫羅蘭、栗香、芒果、花生」，如今已打響網路以及健身界，許多健身房與健美教練都成為他的老主顧，而他也固定每月會捐款給弱勢團體並贊助體育選手出國比賽，先前花蓮強震也有資助。平時的他也熱愛健身，喜歡在網路上大放厥詞，還曾說過「烤地瓜並不像做愛那樣放進去拿出來這麼容易！」，讓他也因此受封「地瓜界館長」的稱號。

(中時)