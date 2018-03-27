被訂房網坑了？！ 網友暴怒「繳錢卻沒房間」

許多人都會選擇上訂房網訂房間。(圖/PEXELS)

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中時電子報
／綜合報導

許多人出國若是選擇自由行，就會面臨到要自己預定飯店的情況，這種時候大家都會選擇上網到「訂房網」預定，不過就有一名網友表示自己到訂房網預訂房間，也繳完了費用，本以為預定成功了，竟被飯店通知沒有此筆訂單，讓他氣得爆料要大家注意此家訂房網，沒想到底下也有許多網友表示自己也是「苦主」。

這名網友在臉書社團爆料公社上PO文，表示自己在知名訂房網站《Expedia》預訂了一間飯店，下訂完後錢也被扣款了，本以為可以開心出遊，但沒想到出遊當天(3/26)抵達了預定的飯店，竟被飯店告知沒有此筆訂單，而且當日的房間價格也與這名網友當時在訂房網看到的價格不一樣，這樣這名網友相當傻眼，只好PO網爆料要大家「注意這個訂房網站」。

網友PO文爆料自己繳了錢卻沒房間住。(圖/翻攝自爆料公社)

沒想到這個貼文釣出了許多「苦主」，許多人都表示「Expedia評價不優~ 要使用前先調查平台的評價再下手」、「Expedia 恩.....」、「去年訂日本輕井澤飯店相同情況，expedia只會跟你說是一時的系統疏失，會退費給你，下次給你打9折」、「每個訂房網站多少都有這種事，Agoda我也遇過」，另外也有網友建議「入住前 要寫MAIL跟飯店確認 比較保險」、「入住前最好再電話確認一下」。

對此Expedia回應，目前已跟此名網友取得聯繫，並協助他處理後續的相關事宜。

(中時電子報)

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