駕駛小心了 國道交通連5天大執法

國道三隊在今年元月間於國道1號北斗路段測得1輛時速達217公里的違規車輛。（國道三隊提供）

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交通大執法連5天！國道1號高速公路違規超速情況嚴重，2018年1至2月甚至在中部路段已經取締到2件狂飆時速超過200公里的案件，國道警察局為加強防制違規駕駛，27日起到31日將展開為期5天的取締超速大執法，呼籲駕駛人切勿心存僥倖。

國道三隊交通組長賴協駿指出，國道公路警察局鑑於國道車速快，每次發生交通事故幾乎都會造成人員死傷，為落實科技執法及速度管理，27日至31日將連續5日展開大執法工作。

他說，交通部高速公路局大數據分析，國道1號中部路段易超速違規的時段為晚上11點到翌日凌晨6點，易超速路段則是三義至后里、台中至南屯、王田至彰化。

國道三隊2017年針對中部路段超速違規共取締2萬160件，平均每天55件，今年1至2月超速違規取締686件，其中時速超過200公里的有2件，分別是在北斗及員林路段，最高為時速217公里。

賴協駿強調，國道公路警察局針對超速違規除固定桿測速照相外，另搭配具有錄影功能的雷射測速槍，不論行駛哪個車道都能測得速度，且不受旁邊其他車輛影響。一般超速違規違反《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第1款，可處罰3000至6000元罰鍰，如果時速超過60公里，則違反第43條第1項第2款，除處罰6000元至2萬4000元，還會吊扣牌照3個月。

(中時)

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