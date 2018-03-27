TaxiGo滿周歲　3／31單趟折抵200元

線上叫車平台「TaxiGo」成立將滿周歲，宣布推出黃金周大優惠。（TaxiGo提供）

友善列印
中時

線上叫車平台「TaxiGo」成立滿周歲，今宣布首度推出黃金周大優惠，首日（3月31日）使用TaxiGo叫車，並以LINE Pay或信用卡支付車資，每位乘客皆享前2趟乘車免費，每趟最高可折抵200元；清明連假（4月4日至8日）透過TaxiGo叫車，則可享7折優惠。

TaxiGo表示，為歡慶成立周年，選在3月31日作為「TaxiGo黃金周」起始日，當日使用TaxiGo叫車，只要綁定信用卡或LINE Pay支付車資，每人前2趟乘車，單趟最高折抵200元。而在4月4日至8日，於介面點選「天天領乘車金」，即獲得7折乘車券，單趟最高可折抵100元。

而為撫慰上班族的藍色星期一，TaxiGo也推出「Monday Yellow」常態性好康回饋，每周一皆提供不定額乘車獎勵，如8折乘車優惠券、LINE Points點數回饋、超商咖啡等，讓上班族以陽光般的暖黃心情迎接開工。

TaxiGo創辦人陳泰成指出，目前除大台北地區外，桃園、台中、台南、高雄等地區，也有不少駕駛加入TaxiGo的大家庭，台灣叫車平台服務競爭激烈，TaxiGo也不斷優化，藉著今年4月歡度周歲，黃金周準備了近6400萬補貼金，回饋全台17萬位TaxiGo會員，預計能刺激會員數再成長3成。

TaxiGo車隊逐漸駛向六都，為感念乘客與車隊駕駛的支持，即日起至4月27日止，扣除新北市與台北市之間的通勤範圍，其餘長途跨市乘車的旅客，翌日即可獲50元「遠征者獎勵金」；若有出國旅遊打算，透過TaxiGo預約叫車，在3月30日至4月8日乘車至桃園機場，即可獲贈星巴克禮物卡150元。

(中時)

被訂房網坑了？！ 網友暴怒「繳… 這「樣」疾病死亡率高 清明節開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。