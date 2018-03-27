瀋陽夜市 不容錯過的燒烤體驗

2018年03月27日 17:35 中時電子報 旺旺中時文化傳媒

很多人提到東北印象都會開玩笑說“大金鏈子小手錶，一天三頓吃燒烤”，雖然言語間有些片面，可提到東北的燒烤確實不得不讓人驚豔。

有一些南方人到北方去，都會感受一下這個城市的夜市文化，因為從這些煙霧霓虹中，才能找到這個城市最真實的生活氣息、這種味道，不僅是一種食物的味道，更是一種存在的味道。去瀋陽一定就不能錯過這種燒烤夜市的體驗，三五好友坐在大排檔外，伴著夏夜的晚風，聊著天喝著酒吃著串，舒服極了……

東北燒烤的名氣一開始源於錦州，錦州人民對燒烤的熱愛也刺激了這一產業的發展，以至於在全國只要提起錦州燒烤，沒有人是不服氣的。在瀋陽，自然也少不了擼串的地方。瀋陽鐵西區愛工街是瀋陽市最知名的燒烤美食街，從建設大路到虹橋路有一百家燒烤店，遼沈地區最出名的燒烤一條街，三步一個燒烤店，五步一家小龍蝦，愛工街燒烤美食店，它們讓鐵西充滿肉肉的誘惑！

夏日的時候曾在瀋陽吃過一次燒烤，滿街的香味在回蕩，瀋陽的夏日並不像南方那麼悶熱，讓人即便走出空調房也能感受到涼爽，所以更多人選擇出來吃飯。燒烤最有趣的地方是把形形色色的人聚集在了一起，在這種場合，沒有高低之分，每個人都可以找到訴說的出口，尤其是聽著鄰桌濃郁的東北話，仿佛走進了小品表演區，吃頓飯也能樂在其中。

燒烤雖沒有什麼絕對的秘笈，但每家的食材選擇和調料也是各顯神通，如果你實在不知道怎麼選，那就奔著人多的地方去，尤其是瀋陽人多的地方去，但凡本地人堅持吃的，味道肯定錯不了！

如果你想近距離和瀋陽人接觸，瞭解他們的生活文化，那就不要錯過煙火氣濃郁的燒烤夜市，到這來體驗一把瀋陽的夜生活！

(中時電子報)