4分地農田流失變3分 5000萬元改善3護岸

2018年03月27日 17:39 中時 陳淑娥

牛稠坑溝牛稠橋上游護岸老舊損壞，水流沖刷造成土石坍崩，立委洪慈庸（左二）現勘聽取簡報。（陳淑娥攝）

台中后里區牛稠坑溝牛稠橋上游護岸老舊損壞，水流長期沖刷造成土石坍崩，4分地農田漸漸流失變不到3分，老農擔心稻米損失及耕作安全陳情後終有譜，包括后里、大雅區3護岸改善應急工程預計6月發包，經費約5000萬元，將於年底前完工。

立委洪慈庸去年接獲陳情後協助爭取經費，27日前往牛稠坑溝牛稠橋上游會勘，經濟部水利署三河局長楊人傑、水利局長周廷彰、后里代區長張大春也到場關切。

洪慈庸表示，牛稠坑溝牛稠橋上游護岸老舊損壞，水流長期沖刷造成周遭農田流失，危及鄰近住家安全。老農林秋松說，自己農田在牛稠橋上游護岸旁，土地流失嚴重已好幾十年，種植稻田的4分地漸漸變成3分不到，耕作安全更是堪虞。

楊人傑指出，牛稠橋改善範圍為上游左、右護岸，改善長度640公尺，工程經費約2700萬元。周廷彰說，牛稠橋護岸工程將於6月開工，預計11月完工；而舊社溝(舊社路137號北側)護岸及大雅區十三寮排水雅秀一橋下游溝渠土堤則預計10月竣工。

水利局表示，3護岸工程包括后里牛稠坑溝牛稠橋上游護岸、舊社溝(舊社路137號北側)護岸、大雅區十三寮排水雅秀一橋下游溝渠土堤改建，總經費共5000萬元，將由水利署補助3500萬元，地方政府自籌款1500萬元。

(中時)