汽車暴衝？竹市轎車市場前連撞2人

2018年03月27日 18:02 中時 陳育賢

新竹市阮姓男子所駕轎車疑似發生爆衝，在馬路上以S形亂竄。（陳育賢翻攝）

新竹市阮姓男子所駕轎車疑似發生爆衝，撞上對向車道的雙載騎士。（陳育賢翻攝）

新竹市阮姓男子所駕轎車疑似發生爆衝，撞上對向車道的雙載騎士。（陳育賢翻攝）

兩名雙載的婦人遭撞，幸無生命危險。（陳育賢翻攝）

新竹市1名67歲阮姓男子27日開車至中央市場附近購物，但在路邊停車準備離開時，疑似發生爆衝，先快速後退2米，再突然向前加速以S形亂竄，先撞上雙載機車騎士，再撞倒路邊10餘輛機車才停止，所幸騎機車的李姓與呂姓婦人送醫後無大礙，車禍發生原因待調查。

警方調查，阮姓男子原本將車停在中央市場對面的公園路邊，依調閱監視器畫面發現其先將車倒退，不到3秒後突然失控向前爆衝，在大十字路口以S形路徑加速。

阮男先閃過對向車道迎面而來的1輛黑色轎車，之後就逆向撞上騎車雙載的李姓、呂姓婦人，同時一旁另名推攤車的老婦也受到波及，手中的攤車遭車擦撞拉走。

兩名婦人遭撞後騰空飛起再重重摔在地上，轎車再開回順向車道繼續往前爆衝，直接撞上1排停在路邊的機車，最後再擦撞到數間騎樓店面才終於停下，還好兩名婦人經送醫救治，沒有無生命危險。

警方到場後對阮男進行酒測，酒測值為0，其供稱，意外發生前是開著車要載太太買午餐，他原本將車停靠路邊，之後準備返家時，車輛就突然失控爆衝。車禍發生原因及肇事責任還待調查釐清。

(中時)