圖輯》緬甸軍人節73周年閱兵大遊行

2018年03月27日 18:06 中時電子報 何宜玲

緬甸國防部長敏昂萊(中)校閱遊行軍隊。(圖/路透)

緬甸軍隊在遊行中進行閱兵。(圖/美聯社)

緬甸政府今日(27日)在首都奈比多(Nay Pyi Taw)舉行國軍閱兵大遊行，慶祝緬甸軍人節73周年。緬甸空軍派出MI-17直升機與士兵一同進行表演活動。

美聯社報導，緬甸國防部長敏昂萊(Min Aung Hlaing)指出，緬甸與武裝叛亂份子長達數十年的軍事衝突，導致緬甸無法和其他東南亞鄰國一樣發展迅速。

緬甸軍隊和反叛團體長期在克欽邦(Kachin)和撣邦(Shan)存在衝突，聯合國實況調查團隊發現，北部各州的少數民族軍事暴力事件一直不斷升級！

緬甸軍隊慶祝73周年軍人節，在活動中進行閱兵儀式。(圖/美聯社)

緬甸軍隊行閱兵儀式。(圖/美聯社)

緬甸軍隊女兵參與軍人節慶祝活動。(圖/美聯社)

新華社報導說，敏昂萊在遊行中發表談話，希望藉由政治手段，實現和平。他呼籲繼續遵循「全國停火協議」(NCA)的路線，發展安全事務，建立擁有和平機制。

緬甸軍人節於每年3月27日慶祝，紀念1945年緬甸軍隊開始全面抵抗日本佔領。

1946年至1962年間緬甸執政黨，由昂山將軍、吳努等人組成的「反法西斯人民自由同盟」，領導緬甸人民發動抗日武裝起義，配合盟軍反攻，取得了緬甸抗日戰爭的勝利。

(中時電子報)